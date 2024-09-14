Крикунов о Кузнецове в СКА: «Сейчас нет глобальной разницы между НХЛ и КХЛ. Не надо думать, что приедет какой-то джокер и всех «разденет». Даже Макдэвид или Маккиннон не сразу засверкают»

Владимир Крикунов высказался об игре Евгения Кузнецова за СКА.

32-летний нападающий забил 1 гол в 4 играх за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Сейчас в составе СКА все внимание приковано к Кузнецову. Но многие сомневаются, что он может уже выйти на уровень, который показывал в «Вашингтоне» в лучшие годы.

– Сейчас нет глобальной разницы между НХЛ и КХЛ. Поэтому не надо думать, что приедет какой-то джокер и начнет всех «раздевать». Даже, если бы вдруг здесь окажутся Макдэвид или Маккиннон . Не думаю, что они сразу засверкают. Поэтому и надеяться на то, что Кузнецов, оказавшись в СКА , станет со всеми командами в одиночку разбираться, не стоило. Женя – хороший хоккеист, вопросов нет. Но у нас испокон веков во главу угла ставилась коллективная игра.

– Думаете, сам Кузнецов понимает, что у него нет тотального превосходства по классу и придется много пахать?

– Это его, наверное, лучше спросить (смеется). Хотя, может, у наших энхаэловцев со временем и возникает в голове мысль, что на родине ребята и кататься толком не умеют. Но, когда возвращаются, то видят, что и здесь хоккей нормально развивается, прогрессирует…. Впрочем, никто не сомневается, что Кузнецов играть умеет и должен помочь.

– Реально ли для Кузнецова достичь заложенных в контракт бонусов, миллиарда рублей по итогам сезона, по уровню его сегодняшней игры? Не станет ли это дополнительным прессингом?

– Тут все просто, если хочешь деньги зарабатывать, – стремись к установленным результатам. Тем более что он в НХЛ с этим сталкивался, там тоже все строится на таких условиях (бонусы за достижения могут быть прописаны в контрактах новичков, игроков от 35 лет, а также игроков, пропускавших большую часть сезона из-за травм – Спортс’‘). Контракт контрактом, а бонусы бонусами, – сказал бывший тренер сборной России.