«Реал» впервые пробил 4 пенальти в 5 турах Ла Лиги. Винисиус и Мбаппе забили по два раза
«Реалу» никогда не давали бить столько пенальти, как в этом сезоне.
Команда Карло Анчелотти сегодня обыграла «Сосьедад» благодаря ударам Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе с одиннадцатиметровой отметки – 2:0.
Ранее бразилец бил с точки в игре с «Лас-Пальмасом», а француз – с «Бетисом».
«Реал» впервые в истории исполнил четыре пенальти в пяти первых турах чемпионата Испании.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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