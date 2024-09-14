«Реал» впервые пробил 4 пенальти в 5 турах Ла Лиги. Винисиус и Мбаппе забили по два раза

«Реалу» никогда не давали бить столько пенальти, как в этом сезоне.

Команда Карло Анчелотти сегодня обыграла «Сосьедад » благодаря ударам Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе с одиннадцатиметровой отметки – 2:0.

Ранее бразилец бил с точки в игре с «Лас-Пальмасом», а француз – с «Бетисом».

«Реал » впервые в истории исполнил четыре пенальти в пяти первых турах чемпионата Испании .