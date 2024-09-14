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«ПСЖ» – «Брест». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«ПСЖ» примет «Брест» в 4-м туре Лиги 1.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoБрест
онлайны
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