«ПСЖ» – «Брест». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«ПСЖ» примет «Брест» в 4-м туре Лиги 1.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1