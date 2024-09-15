Двалишвили победил единогласным решением О’Мэлли в главном событии UFC 306 и стал новым чемпионом легчайшего веса
В Лас-Вегасе на стадионе «Сфера» прошел UFC 306. Главным событием стал титульный бой в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили.
Двалишвили победил единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом легчайшего дивизиона.
UFC 306: О’Мэлли – Двалишвили, Грассо – Шевченко и другие бои
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports’‘
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