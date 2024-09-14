У Батракова 5 голов и 5 ассистов в 8 матчах РПЛ. Хавбек «Локо» обошел Глушенкова и стал лидером по «гол+пас», сделав 1-й дубль во взрослой карьере
Алексей Батраков вновь отметился результативным действием за «Локомотив».
19-летний полузащитник отметился дублем в матче 8-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» (2:1, первый тайм). Он впервые во взрослой карьере забил два гола в одной игре.
У Батракова 5 голов и 5 ассистов в 8 матчах РПЛ. Он стал лидеров Премьер-лиги в сезоне лиги по системе «гол+пас», обойдя Максима Глушенкова из «Зенита» (7+1).
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