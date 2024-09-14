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  • «Стоит ждать снятия с «Сити» от 60 до 100 очков, чтобы клуб вылетел из АПЛ, если вину по всем 115 нарушениям докажут. Наказание должно быть суровым». Финансовый эксперт Магуайр о «горожанах»
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«Стоит ждать снятия с «Сити» от 60 до 100 очков, чтобы клуб вылетел из АПЛ, если вину по всем 115 нарушениям докажут. Наказание должно быть суровым». Финансовый эксперт Магуайр о «горожанах»

Финансовый эксперт оценил возможные санкции против «Сити» за нарушения фэйр-плей.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

Сообщалось, что слушания по делу начнутся в понедельник, окончательный вердикт станет известен не раньше марта 2025 года.

«Им стоит готовиться к очень значительному снятию очков, если вина по всем 115 нарушениям будет доказана.

В этом случае можно предположить, что штраф составит примерно от 60 до 100 очков, потому что [сторона обвинения] хочет, чтобы клуб пострадал достаточно сильно, чтобы вылететь из высшего дивизиона.

И хотя слушания завершатся через восемь недель, если комиссии представят все доказательства, то [процесс], вероятно, займет от трех до четырех месяцев, потому что им придется выносить решение по каждому из этих 115 обвинений отдельно.

Если они виновны во всех этих нарушениях, то наказание должно быть достаточно суровым, чтобы любой клуб, который подумает о том, чтобы пойти по такому же пути, понимал, что это очень пагубно скажется на их будущем», – сказал Киран Магуайр в интервью talkSPORT.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
финансовый фэйр-плей
деньги
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