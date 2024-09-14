«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Ливерпуль» сыграет с «Ноттингем Форест» в 4-м туре АПЛ.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ