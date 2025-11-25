Андрей Талалаев: «Сейчас за «Балтику» болеет вся страна. Сколько народу! Очень приятно, будем бороться до последнего гвоздя»

Андрей Талалаев: сейчас за «Балтику» болеет вся страна.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что за них сейчас болеет вся Россия.

Во вторник калининградцы обыграли «Торпедо» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (2:0). В Мир РПЛ команда Талалаева идет на 5-м месте.

– Увидели, что играли команды разного уровня сегодня. Но состав «Балтики» был скорее ближе ко второму. Игроки, блеснувшие сегодня, дали понять, что заслужили играть в основе?



- Не совсем соглашусь. У «Торпедо » много ярких футболистов. Мне кажется, не хватает им немножко блеска в глазах, их подкосила психологическая яма. Не сомневаюсь, что Олег Георгиевич Кононов решит вопросы, чтобы команда решала другие задачи. В конкретном матче я видел структуру и разницу в мастерстве только в трех стадиях. В завершающей стадии атаки же Юшин и Каштанов действовали очень остро. С ними было тяжело играть. Не стал бы прямо такое разделение проводить.

И второй момент, не делю своих игроков на основных и вторых. Всегда говорю, что прогресс в игре возникает после качественной работы. У нас ушли некоторые игроки, после прихода новых качество возросло. Кто будет играть со «Спартаком», решит не только качество этой игры. Будут более точные выводы, как придут цифры.

Безусловно, кубковые игры – это шанс попасть в основу для тех, кто приехал чуть позже. Какое‑то время на поле таким качеством игры ребята заслуживают. Потому прямой закономерности нет, что раз сыграл хорошо в Кубке, то обязательно попадешь в основу в следующем матче.

– Если вы еще зацепитесь за медали, то все будут рады.

– Спасибо. Мы уже рассуждаем внутри. Мы не стелим соломку. Будем бороться до последнего гвоздя. Самое главное – внимание людей, особенно простых. Сейчас за «Балтику» болеет вся страна. Сколько народу! Очень приятно, – сказал Талалаев.