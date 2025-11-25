Андрей Талалаев: «Сейчас за «Балтику» болеет вся страна. Сколько народу! Очень приятно, будем бороться до последнего гвоздя»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что за них сейчас болеет вся Россия.
Во вторник калининградцы обыграли «Торпедо» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (2:0). В Мир РПЛ команда Талалаева идет на 5-м месте.
– Увидели, что играли команды разного уровня сегодня. Но состав «Балтики» был скорее ближе ко второму. Игроки, блеснувшие сегодня, дали понять, что заслужили играть в основе?
- Не совсем соглашусь. У «Торпедо» много ярких футболистов. Мне кажется, не хватает им немножко блеска в глазах, их подкосила психологическая яма. Не сомневаюсь, что Олег Георгиевич Кононов решит вопросы, чтобы команда решала другие задачи. В конкретном матче я видел структуру и разницу в мастерстве только в трех стадиях. В завершающей стадии атаки же Юшин и Каштанов действовали очень остро. С ними было тяжело играть. Не стал бы прямо такое разделение проводить.
И второй момент, не делю своих игроков на основных и вторых. Всегда говорю, что прогресс в игре возникает после качественной работы. У нас ушли некоторые игроки, после прихода новых качество возросло. Кто будет играть со «Спартаком», решит не только качество этой игры. Будут более точные выводы, как придут цифры.
Безусловно, кубковые игры – это шанс попасть в основу для тех, кто приехал чуть позже. Какое‑то время на поле таким качеством игры ребята заслуживают. Потому прямой закономерности нет, что раз сыграл хорошо в Кубке, то обязательно попадешь в основу в следующем матче.
– Если вы еще зацепитесь за медали, то все будут рады.
– Спасибо. Мы уже рассуждаем внутри. Мы не стелим соломку. Будем бороться до последнего гвоздя. Самое главное – внимание людей, особенно простых. Сейчас за «Балтику» болеет вся страна. Сколько народу! Очень приятно, – сказал Талалаев.