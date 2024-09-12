Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Муравьева, Акатьева, Петросян, Горбачева, Яметова, Синицына покажут короткие программы
14 сентября фигуристки представят короткие программы на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Санкт-Петербург
14 сентября
Женщины
Короткая программа
Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
1. Александра Игнатова (Трусова)
4. Алина Горбачева
5. Вероника Яметова
8. Ксения Синицына
9. Анна Фролова
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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