Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Муравьева, Акатьева, Петросян, Горбачева, Яметова, Синицына покажут короткие программы

14 сентября фигуристки представят короткие программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Санкт-Петербург

14 сентября

Женщины

Короткая программа

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

1. Александра Игнатова (Трусова)

2. Софья Муравьева

3. Дарья Садкова

4. Алина Горбачева

5. Вероника Яметова

6. Софья Акатьева

7. Аделия Петросян

8. Ксения Синицына

9. Анна Фролова

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге