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Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Муравьева, Акатьева, Петросян, Горбачева, Яметова, Синицына покажут короткие программы

14 сентября фигуристки представят короткие программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Санкт-Петербург

14 сентября

Женщины

Короткая программа

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала.

1. Александра Игнатова (Трусова)

2. Софья Муравьева

3. Дарья Садкова

4. Алина Горбачева

5. Вероника Яметова

6. Софья Акатьева

7. Аделия Петросян

8. Ксения Синицына

9. Анна Фролова

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
logoКсения Синицына
logoСофья Акатьева
Анна Фролова
Алина Горбачева
logoСофья Муравьева
logoАделия Петросян
Дарья Садкова
Вероника Яметова
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