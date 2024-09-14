«Хольштайн Киль» – «Бавария». 0:4 – Кейн сделал дубль, у Ремберга автогол. Онлайн-трансляция
«Бавария» играет на выезде с «Хольштайн Киль» в 3-м туре Бундеслиги.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает «Матч! Футбол 3».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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