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«Оренбург» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 12:00

«Локомотив» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 8-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 12:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
онлайны
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