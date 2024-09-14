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  • Женщина-маскот «Эспаньола» о наказании Мальо, коснувшегося ее груди: «5 лет я боялась и стыдилась – теперь правда победила. Мальчик должен думать, прежде чем задрать девочке юбку или сдернуть лифчик»
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Женщина-маскот «Эспаньола» о наказании Мальо, коснувшегося ее груди: «5 лет я боялась и стыдилась – теперь правда победила. Мальчик должен думать, прежде чем задрать девочке юбку или сдернуть лифчик»

Жертва домогательств Уго Мальо надеется, что решение суда повлияет на общество.

Бывшего капитана «Сельты» признали виновным в эпизоде сексуального насилия в апреле 2019 года перед матчем против «Эспаньола». По версии обвинения, после приветствия игроков Мальо подошел к маскотам каталонской команды и потрогал грудь девушки в ростовом костюме попугая, просунув руки под костюм. Защитник, в настоящее время выступающий за греческий «Арис», отрицал обвинения.

«Я больше не боюсь, правда победила. Прежде чем мальчик задерет девочке юбку, или подросток сорвет лифчик со сверстницы, он должен дважды подумать. Если это сработает, я буду довольна.

Я провела пять долгих лет в анонимности, стыдясь и опасаясь за то, что может случиться со мной, с моей семьей и близкими. Я лишь хотела дождаться решения суда. Единственное, что я сделала – использовала имевшиеся в моем распоряжении юридические инструменты, чтобы защитить себя от поведения, которое очень мне навредило.

Сначала я настолько замкнулась в себе, что мне было стыдно говорить о случившемся. Только через некоторое время я осознала, что это было оскорбительно по отношению ко мне, и я не могла и не должна была это терпеть. Я много лет работала [в костюме] попугая для удовольствия, мне это нравилось. Я уволилась, потому что сломала ногу пару лет назад. Я бы никогда в жизни не подумала, что мне придется пройти через такую неприятную ситуацию.

Клуб с самого начала оказывал мне поддержку и юридическую помощь, которая продолжается и по сей день. [Стоит поблагодарить] средства массовой информации за осторожность и сдержанное отношение к столь деликатному вопросу. Единственный ответ, который я получила от «Сельты», был институциональным – они сказали, что примут во внимание мои объяснения. Больше я никогда ничего не слышала. [Со стороны Уго Мальо и его окружения] никто не выходил на связь в течение этих пяти лет», – сказала Карме Кома.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoСельта
logoЭспаньол
logoЛа Лига
происшествия
logoАрис
logoвысшая лига Греция
logoУго Мальо
девушки и спорт
дискриминация
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