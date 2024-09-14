UFC 306: О’Мэлли – Двалишвили, Грассо – Двалишвили и другие бои

В ночь на 15 сентября Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 306. Главным событием турнира станет титульный бой в легчайшем весе между Шоном О ’Мэлли (18-1) и Мерабом Двалишвили (17-4).

В соглавном бою за пояс в наилегчайшем весе подерутся Алекса Грассо (16-3-1) и Валентина Шевченко (23-4-1).

Другие бои вечера:

Брайан Ортега (16-3) – Диего Лопес (25-6);

Даниэль Зеллхубер (15-1) – Эстебан Рибович (13-1);

Рональдо Родригес (16-2) – Оде Осборн (12-7);

Рауль Росас (9-1) – Аори Киленг (25-11).

Трансляция предварительного карда пройдет на «Матч! Боец», начало в 02:30 по мск. Главный кард стартует на «Матч ТВ» в 05:00 по мск. Весь турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

Церемония взвешивания UFC 306: О’Мэлли тяжелее Двалишвили, Шевченко тяжелее Грассо