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UFC 306: О’Мэлли – Двалишвили, Грассо – Двалишвили и другие бои

В ночь на 15 сентября Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 306. Главным событием турнира станет титульный бой в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли (18-1) и Мерабом Двалишвили (17-4).

В соглавном бою за пояс в наилегчайшем весе подерутся Алекса Грассо (16-3-1) и Валентина Шевченко (23-4-1).

Другие бои вечера:

  • Брайан Ортега (16-3) – Диего Лопес (25-6);

  • Даниэль Зеллхубер (15-1) – Эстебан Рибович (13-1);

  • Рональдо Родригес (16-2) – Оде Осборн (12-7);

  • Рауль Росас (9-1) – Аори Киленг (25-11).

Трансляция предварительного карда пройдет на «Матч! Боец», начало в 02:30 по мск. Главный кард стартует на «Матч ТВ» в 05:00 по мск. Весь турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

Церемония взвешивания UFC 306: О’Мэлли тяжелее Двалишвили, Шевченко тяжелее Грассо

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
logoUFC
logoMMA
logoВалентина Шевченко
logoБрайан Ортега
logoШон О'Мэлли
logoМераб Двалишвили
logoРауль Росас-младший
logoАлекса Грассо
UFC 306
logoДиего Лопес
logoО’Мэлли - Двалишвили
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