«Реал» отменил концерты на «Бернабеу» с октября по март из-за требований властей Мадрида к уровню шума
Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, концерт южнокорейской группы Music Bank, который должен был состояться на «Сантьяго Бернабеу» 12 октября, был отменен.
Другие концерты на стадионе, запланированные на период с ноября по март, перенесут на более поздний срок. Решение связано с требованиями властей Мадрида к допустимому уровню шума.
«Это решение является частью серии мер, которые клуб принимает для обеспечения строгого соблюдения действующих муниципальных правил во время концертов. Несмотря на звукоизоляцию «Сантьяго Бернабеу» и принятые дополнительные меры, соблюдение этих норм различными организаторами и промоутерами было затруднено.
«Реал» продолжит работать над созданием необходимых условий для производства и трансляции звука, которые позволят проводить концерты на нашем стадионе.
Помимо концертов, «Бернабеу» оборудован для проведения множества мероприятий и шоу, которые будут продолжаться в рамках проекта по развитию стадиона.
«Реал» продолжит сотрудничать с властями Мадрида в вопросах устойчивого развития и сотрудничества и всегда будет стремиться к тому, чтобы деятельность стадиона гарантировала приверженность клуба интересам города и была полезной для городской среды», – говорится в официальном заявлении «Реала».
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