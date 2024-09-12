Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Игнатов, Самсонов, Семененко, Алиев, Мозалев, Кондратюк представят короткие программы
14 сентября фигуристы покажут короткие программы на контрольных прокатах сборной.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Санкт-Петербург
14 сентября
Мужчины
Короткая программа
Начало – 15:20 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
4. Даниил Самсонов
7. Андрей Мозалев
8. Роман Савосин
9. Марк Кондратюк
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
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