Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Игнатов, Самсонов, Семененко, Алиев, Мозалев, Кондратюк представят короткие программы

14 сентября фигуристы покажут короткие программы на контрольных прокатах сборной.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Санкт-Петербург

14 сентября

Мужчины

Короткая программа

Начало – 15:20 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

1. Глеб Лутфуллин

2. Петр Гуменник

3. Макар Игнатов

4. Даниил Самсонов

5. Евгений Семененко

6. Дмитрий Алиев

7. Андрей Мозалев

8. Роман Савосин

9. Марк Кондратюк

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге