«Милан» – «Венеция». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Милан» примет «Эмполи» в 4-м туре Серии А.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч! Футбол 1».

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