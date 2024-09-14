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«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в 4-м туре АПЛ.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБрентфорд
онлайны
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