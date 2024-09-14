«Краснодар» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Краснодар» примет «Ростов» в 8-м туре Мир РПЛ.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Премьер».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ