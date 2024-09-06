Россия разгромила Вьетнам, Сергеев в «Крыльях», дебютный гол Кузнецова не спас СКА, штаб Тутберидзе поможет Парсеговой закрыть долг, 900-й гол Роналду и другие новости

1. Россия уверенно разобралась со сборной Вьетнама в товарищеском матче – 3:0. Впервые с 2012-го одержали четыре сухие победы подряд, а общий счет – космические 19:0! Впрочем, много вопросов к уровню соперника, но играть надо – скоро переговоры с ФИФА об участии на ЧМ-2026.

2. Иван Сергеев вернулся в «Крылья Советов» из «Зенита». У питерцев есть право обратного выкупа нападающего - за столько же, за сколько продали.

3. СКА проиграл первый матч в сезоне КХЛ – «Металлургу» (4:5 ОТ). Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в сезоне. Ротенберг заменил вратаря Серебрякова после двух пропущенных шайб, а перед 3-м периодом посадил на скамейку Толчинского, Андронова и Григоренко. Поражение Ротенберг объяснил тем, что это был «первый бой новорожденной команды».

ЦСКА уступил «Спартаку» в первом матче Ильи Воробьева, все результаты дня – здесь.

4. Группа Тутберидзе проведет открытую тренировку, чтобы оплатить долг Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко». Яна Рудковская в ответ заявила, что штабу Тутберидзе «удобно за чужой счет заниматься благотворительностью». В академии Плющенко подчеркнули, что «никто и никогда не давил» на Парсегову в вопросах по контракту.

5. Новое достижение Роналду: забил 900-й гол в карьере и помог Португалии обыграть Хорватию в Лиге наций. Ровно половина голов Криша приходится на «Реал», а за сборную у него уже 131 забитый мяч – оторвался от Месси.

6. Национальный праздник в Сан-Марино – впервые в истории сборная выиграла в официальном матче. Чемпионы Европы испанцы стартовали в Лиге наций ничьей с Сербией, остальные результаты – здесь.

7. US Open. Соболенко и Пегула вышли в финал. Для Арины финал станет 4-м на «Шлемах» за карьеру, для Джессики – первым. В полуфинале американка сделала камбэк в матче с Каролиной Муховой, победив после 1:6 и 0:2 во втором сете.

8. Аргентина разгромила Чили (3:0) в домашнем матче квалификации ЧМ-2026. Месси пропускает сентябрьские игры команды из-за травмы.

9. Агент Рикарду Мангаша подтвердил предстоящий трансфер защитника в «Спартак», известны новые финансовые детали, однако внезапно появилась информация, что шуточный ролик с португальцем может привлечь СК и прокуратуру. От идеи подписать Кордобу красно-белые отказались.

10. Михаил Дегтярев предложил проводить молодежные игры России и КНДР.

11. Гвардиола, Слот, Артета и Хюрцелер номинированы на приз тренеру месяца в АПЛ, Холанд, Салах, Палмер, Сака, Райя и Амаду Онана претендуют на награду лучшему игроку.

12. «Спартак» не накажут по итогам матча с «Динамо» Махачкала в Кубке. На видео со скандированиями фанатов «Россия для русских, Москва для москвичей» нашли признаки монтажа.

13. Дебют Квята в японской «Супер-Формуле» сорвался из-за санкций. Лоик Серра назначен техническим директором «Феррари» по шасси.

14. Россияне взяли два золота и бронзу в плавании, серебро в настольном теннисе и бронзу в легкой атлетике на Паралимпийских играх. В медальном зачете лидирует Китай.

15. Александра Трусова официально поменяла фамилию на Игнатова.

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