Матч окончен
Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью сыграла вничью со «Спортингом» – 1:1
«Бенфика» сыграла вничью со «Спортингом».
«Бенфика» под руководством тренера Жозе Моуринью в дерби сыграла вничью со «Спортингом» (1:1) в 13-м туре чемпионата Португалии.
После 13 матчей «Бенфика» занимает 3-е место, отставая от «Спортинга» на 3 очка, от лидирующего «Порту», имеющего игру в запасе, – на 5.
Чемпионат Португалии
13-й тур
Примейра. 13 тур
5 декабря 20:15, Эштадиу да Луш
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто выиграет ЧМ-2026?25237 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости