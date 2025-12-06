Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью сыграла вничью со «Спортингом» – 1:1

«Бенфика» сыграла вничью со «Спортингом».

«Бенфика » под руководством тренера Жозе Моуринью в дерби сыграла вничью со «Спортингом» (1:1) в 13-м туре чемпионата Португалии.

После 13 матчей «Бенфика» занимает 3-е место, отставая от «Спортинга » на 3 очка, от лидирующего «Порту», имеющего игру в запасе, – на 5.

