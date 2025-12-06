1

Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью сыграла вничью со «Спортингом» – 1:1

«Бенфика» сыграла вничью со «Спортингом».

«Бенфика» под руководством тренера Жозе Моуринью в дерби сыграла вничью со «Спортингом» (1:1) в 13-м туре чемпионата Португалии.

После 13 матчей «Бенфика» занимает 3-е место, отставая от «Спортинга» на 3 очка, от лидирующего «Порту», имеющего игру в запасе, – на 5.

Чемпионат Португалии

13-й тур

Примейра. 13 тур
5 декабря 20:15, Эштадиу да Луш
Бенфика
Завершен
1 - 1
Спортинг
Матч окончен
Моуринью
90’
+2’
Престианни
90’
+2’
Барренечеа   Силва
88’
86’
Суарес   Иоаннидис
Павлидис   Иванович
86’
86’
Тринкау   Сантос
Судаков   Престианни
81’
76’
Педру Гонсалвеш
75’
Араухо
72’
Фреснеда
Павлидис
67’
65’
Суарес
61’
Морита   Кенда
61’
Педру Гонсалвеш   Симойнш
Баррейро
56’
2тайм
Перерыв
30’
Морита
  Судаков
27’
12’
  Педру Гонсалвеш
Бенфика
Трубин, Даль, Отаменди, Антониу Силва, Дедич, Барренечеа, Риос, Судаков, Баррейро, Эурснес, Павлидис
Запасные: Рего, Иванович, Скьеллеруп, Силва, Престианни, Самуэл Соареш, Оливейра, Томаш Араужу, Регу
1тайм
Спортинг:
Руй Силва, Инасиу, Диоманде, Фреснеда, Араухо, Морита, Юлманд, Педру Гонсалвеш, Катаму, Тринкау, Суарес
Запасные: Кенда, Сантос, Жоау Виржиния, Куарежма, Ваяннидис, Иоаннидис, Симойнш, Кочорашвили, Матеус Рейс
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Португалии

Статистика чемпионата Португалии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
