Квалификация ЧМ-2026. Аргентина примет Чили, в субботу Уругвай сыграет с Парагваем, Бразилия – с Эквадором

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В Южной Америке пройдут матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2026.

Сборная Аргентины примет Чили, в ночь на субботу Уругвай сыграет дома с Парагваем, Бразилия – с Эквадором.

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

7-й тур

Боливия – Венесуэла
Дата проведения
5 сентября, 23:00, «Estadio Municipal El Alto»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аргентина – Чили
Дата проведения
6 сентября, 03:00, «Монументаль Антонио Веспусио Либерти»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Уругвай – Парагвай
Дата проведения
7 сентября, 02:30, «Сентенарио»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бразилия – Эквадор
Дата проведения
7 сентября, 04:00, «Estádio Major Antônio Couto Pereira»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Перу – Колумбия
Дата проведения
7 сентября, 04:30, «Estadio Nacional de Lima»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

9 комментариев
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Чили красиво дважды унизила Аргентину, так что Леганесси в 29 лет ушел из сборной))
Так обиделся и ушёл, что выиграл две последние Копы и Чемпионат мира. До чего же вы клоуны предсказуемые
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Ответ timur055
Так обиделся и ушёл, что выиграл две последние Копы и Чемпионат мира. До чего же вы клоуны предсказуемые
Ярый рональдуфил, они такие)))
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+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Чили красиво дважды унизила Аргентину, так что Леганесси в 29 лет ушел из сборной))
Месси красиво унижал вардрид, так никто не унижал судейское зло ))) он хозяин вардрида и балласта номер 7 с 41 голевым действием в классико поэтому гореть от Месси у тебя будет всю жизнь )))
+2
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Костоломы из Эквадора сломают ли бразильского расиста?
+1
-1
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Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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