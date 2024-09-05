Квалификация ЧМ-2026. Аргентина примет Чили, в субботу Уругвай сыграет с Парагваем, Бразилия – с Эквадором
В Южной Америке пройдут матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2026.
Сборная Аргентины примет Чили, в ночь на субботу Уругвай сыграет дома с Парагваем, Бразилия – с Эквадором.
Квалификация ЧМ-2026
Южная Америка
7-й тур
- Дата проведения
- 5 сентября, 23:00, «Estadio Municipal El Alto»
- Дата проведения
- 6 сентября, 03:00, «Монументаль Антонио Веспусио Либерти»
- Дата проведения
- 7 сентября, 02:30, «Сентенарио»
- Дата проведения
- 7 сентября, 04:00, «Estádio Major Antônio Couto Pereira»
- Дата проведения
- 7 сентября, 04:30, «Estadio Nacional de Lima»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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