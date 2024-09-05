Квалификация ЧМ-2026. Аргентина примет Чили, в субботу Уругвай сыграет с Парагваем, Бразилия – с Эквадором

В Южной Америке пройдут матчи 7-го тура квалификации ЧМ-2026.

примет , в ночь на субботу сыграет дома с , – с Эквадором.

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026