«Спартак» предложил еще 500 тысяч евро за Мангаша в качестве бонусов. Сделку с «Виторией» закроют сегодня (O Jogo)
«Спартак» увеличил предложение по Рикарду Мангашу.
Ранее сообщалось, что красно-белые договорились о трансфере защитника «Витории Гимараэш» за 2 миллиона евро.
Как сообщает O Jogo, «Спартак» улучшил предложение по Мангашу, добавив еще 500 тысяч евро в виде бонусов при достижении определенных целей. В среду вечером московский клуб направил «Витории» проект контракта для уточнения деталей.
Ожидается, что в четверг сделка между «Спартаком» и «Виторией Гимараэш» будет закрыта. Мангаш может вылететь в Москву для подписания контракта уже в субботу, но прежде футболист должен обратиться в посольство для получения визы.
А вот на правом фланге защита действительно беда. Либо Даня Лесоруб, либо просто слабый Денисов. Не знаю, почему никого на эту позицию не подписали.