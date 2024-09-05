«Спартак» предложил еще 500 тысяч евро за Мангаша в качестве бонусов. Сделку с «Виторией» закроют сегодня (O Jogo)

Теги Спартак высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Витория Гимараэш Рикарду Мангаш Футбол

«Спартак» увеличил предложение по Рикарду Мангашу.

Ранее сообщалось, что красно-белые договорились о трансфере защитника «Витории Гимараэш» за 2 миллиона евро.

Как сообщает O Jogo, «Спартак» улучшил предложение по Мангашу, добавив еще 500 тысяч евро в виде бонусов при достижении определенных целей. В среду вечером московский клуб направил «Витории» проект контракта для уточнения деталей.

Ожидается, что в четверг сделка между «Спартаком» и «Виторией Гимараэш» будет закрыта. Мангаш может вылететь в Москву для подписания контракта уже в субботу, но прежде футболист должен обратиться в посольство для получения визы.

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8 комментариев
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при перепродаже в другой клуб кажись, ай да хитрецы!!)))
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Вы нам мангала и шампура. Мясо у нас свое
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Реально хороший защитник, с неплохой статисткой.
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Ответ vital_23
Не та позиция где просели уж точно... Форвард нужен, вот где надо точно усиляться, а тут опять так для ротации и глубины
4 форварда есть (1 - топ, 2 - верим что наберем форму, 3 - чисто палка для подстраховки, и 4 - перспективный модный молодежный). Куда больше для РПЛ с 30 турами и кубком, в котором топовые матчи начинаются только с 1/4?

А вот на правом фланге защита действительно беда. Либо Даня Лесоруб, либо просто слабый Денисов. Не знаю, почему никого на эту позицию не подписали.
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Ответ Зелёный гопник
Доят кб
так 10 млн появилось + сколько на зп сэкономили😀
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