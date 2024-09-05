«Спартак» предложил еще 500 тысяч евро за Мангаша в качестве бонусов. Сделку с «Виторией» закроют сегодня (O Jogo)

«Спартак» увеличил предложение по Рикарду Мангашу.

Ранее сообщалось, что красно-белые договорились о трансфере защитника « » за 2 миллиона евро.

Как сообщает O Jogo, « » улучшил предложение по , добавив еще 500 тысяч евро в виде бонусов при достижении определенных целей. В среду вечером московский клуб направил «Витории» проект контракта для уточнения деталей.

Ожидается, что в четверг сделка между «Спартаком» и «Виторией Гимараэш» будет закрыта. Мангаш может вылететь в Москву для подписания контракта уже в субботу, но прежде футболист должен обратиться в посольство для получения визы.