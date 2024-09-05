Серра назначен техническим директором «Феррари» по шасси
«Феррари» объявила об организационных изменениях в команде.
На должность технического директора по части шасси назначен Лоик Серра.
Специалист, покинувший «Мерседес», присоединится к Скудерии 1 октября. Серра будет отчитываться напрямую перед руководителем «Феррари» Фредериком Вассером.
Лоик займет место Энрико Кардиле, который продолжит карьеру в «Астон Мартин».
Техническим директором по части силовых установок останется Энрико Гуальтьери.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Феррари»
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