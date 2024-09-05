Серра назначен техническим директором «Феррари» по шасси

«Феррари» объявила об организационных изменениях в команде.

На должность технического директора по части шасси назначен Лоик Серра.

Специалист, покинувший «Мерседес », присоединится к Скудерии 1 октября. Серра будет отчитываться напрямую перед руководителем «Феррари» Фредериком Вассером .

Лоик займет место Энрико Кардиле, который продолжит карьеру в «Астон Мартин».

Техническим директором по части силовых установок останется Энрико Гуальтьери.

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