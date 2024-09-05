  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
3

Серра назначен техническим директором «Феррари» по шасси

«Феррари» объявила об организационных изменениях в команде.

На должность технического директора по части шасси назначен Лоик Серра.

Специалист, покинувший «Мерседес», присоединится к Скудерии 1 октября. Серра будет отчитываться напрямую перед руководителем «Феррари» Фредериком Вассером.

Лоик займет место Энрико Кардиле, который продолжит карьеру в «Астон Мартин».

Техническим директором по части силовых установок останется Энрико Гуальтьери.

Фредерик Вассер о новом техническом директоре «Феррари»: «Есть пара имен из пяти букв»

«Астон Мартин» подписал технического директора «Феррари» для подготовки к регламенту-2026

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Феррари»
logoФеррари
logoФормула-1
logoМерседес
logoАстон Мартин
logoФредерик Вассер
Лоик Серра
Энрико Кардиле
Энрико Гуальтьери
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дебют Квята в японской «Супер-Формуле» сорвался из-за санкций
215 минут назад
Нико Росберг о Пиастри и Норрисе: «Титул напарника – худший опыт, это просто ужасно»
2сегодня, 09:08
Мика Хаккинен: «Сезон-2024 – переломный момент для Ферстаппена. Конфликты в «Ред Булл» сказываются на выступлениях Макса»
2сегодня, 08:25
Гельмут Марко: «В 2025-м Ферстаппен будет выступать за «Ред Булл», до 2026-го еще так далеко»
5сегодня, 07:28
Тед Кравиц: «Все ожидают, что «РБ» объявит о замене Риккардо на Лоусона на 2025-й перед Баку»
7сегодня, 06:50
«Формула-1» объявила о начале сотрудничества с Santander
4вчера, 17:43
Ньюи будет зарабатывать в «Астон Мартин» $26 млн в год (Sky Sports)
37вчера, 16:55
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» теперь оказывается позади «Уильямса», «Хааса», «РБ» – нам нужно поднять планку»
15вчера, 15:45
Леклер, Пиастри и Албон – в тройке лучших пилотов Гран-при Италии по версии экспертов сайта «Ф-1»
18вчера, 14:08
Даниэль Риккардо: «Если буду выступать на хорошем уровне – у руководства не будет причин что-то менять»
8вчера, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото
Заключительный этап IDDC пройдет 31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв»
6 августа, 10:55Фото
Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на трассе Moscow Raceway 10 и 11 августа
5 августа, 13:11Фото
Четвертый этап Yuka Drive Fest пройдет в Самаре 18 августа
1 августа, 12:50