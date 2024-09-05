Сергеев перешел из «Зенита» в «Крылья Советов»
Иван Сергеев перешел в «Крылья Советов».
Форвард «Зенита» подписал контракт с самарским клубом до 2027 года.
«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ивана Сергеева за трудолюбие, самоотдачу, командный характер и те голы, что навсегда вошли в победную историю петербургского клуба», – сказано в заявлении «Зенита».
Напомним, в 2021-2022 годах Сергеев уже выступал за «Крылья».
В сезоне-2023/24 Сергеев провел за «Зенит» 26 матчей в Мир РПЛ, отметившись 6 голами и 3 ассистами.
С «Зенитом» Иван выиграл 7 трофеев – 3 чемпионата России, Кубок России и три Суперкубка страны.
Подробная статистика 29-летнего форварда – здесь.
Удачи, спасибо за "золотой" гол. Это было здорово.
Спасибо и удачи!
за игру,за терпение.О,Ване только,хорошее!!!
Огромное спасибо!
И удачи во всём!
С Шитиком и Цыпой в атаке 0 голов у нападающих в 10 играх