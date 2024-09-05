Сергеев перешел из «Зенита» в «Крылья Советов»

Иван Сергеев перешел в «Крылья Советов».

Форвард « » подписал контракт с самарским клубом до 2027 года.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ивана Сергеева за трудолюбие, самоотдачу, командный характер и те голы, что навсегда вошли в победную историю петербургского клуба», – сказано в заявлении «Зенита».

Напомним, в 2021-2022 годах Сергеев уже выступал за « ».

В сезоне-2023/24 провел за «Зенит» 26 матчей в Мир , отметившись 6 голами и 3 ассистами.

С «Зенитом» Иван выиграл 7 трофеев – 3 чемпионата России, Кубок России и три Суперкубка страны.

Подробная статистика 29-летнего форварда – здесь.