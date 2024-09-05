Сергеев перешел из «Зенита» в «Крылья Советов»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия трансферы Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев перешел в «Крылья Советов».

Форвард «Зенита» подписал контракт с самарским клубом до 2027 года.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ивана Сергеева за трудолюбие, самоотдачу, командный характер и те голы, что навсегда вошли в победную историю петербургского клуба», – сказано в заявлении «Зенита».

Напомним, в 2021-2022 годах Сергеев уже выступал за «Крылья».

В сезоне-2023/24 Сергеев провел за «Зенит» 26 матчей в Мир РПЛ, отметившись 6 голами и 3 ассистами.

С «Зенитом» Иван выиграл 7 трофеев – 3 чемпионата России, Кубок России и три Суперкубка страны.

Подробная статистика 29-летнего форварда – здесь.

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102 комментария
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в Крыльях забьёт больше соболя в Зените
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Иван наравне с Ерохиным был самым приятным игроком Зенита за последние лет 10. Максимально профессиональное отношение к делу, прямой и ощутимый вклад в успехи, отсутствии даже намека на скандалы. Удачи и успехов!
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Что-то сча задумался, кого он мне напоминает) Российский Фуллькруг)
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Временами Иван творил очень неожиданные и красивые вещи, но с весны что-то у него в игре разладилось. Но был мне симпатичен и по-игроцки и по-человечески.

Удачи, спасибо за "золотой" гол. Это было здорово.
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Ответ Alexander Kalaboutin
Комментарий скрыт
Чтобы забить Спартаку на 92
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Ваня, спасибо тебе за игру, за голы, за отсутствие нытья. Я даже не припомню, когда последний раз так было грустно от ухода игрока.
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Ответ fil_spb
Временами Иван творил очень неожиданные и красивые вещи, но с весны что-то у него в игре разладилось. Но был мне симпатичен и по-игроцки и по-человечески. Удачи, спасибо за "золотой" гол. Это было здорово.
Тогда был не просто золотой гол. Тогда Ванька сезон победным голом Спартаку в Суперкубке открыл и он же сезон золотым голом и закрыл.
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К сожалению под конец даже Изидор выходил полезнее. Но на замены ярко выходил, золотой гол Спартаку помним. Удаче Ване вытащить Крылья.
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Удачи Ивану!
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Ване большое спасибо за игру и удачи. Результативное действие каждые 97 минут, иногда очень красивое или важное.
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Жаль Ивана, но чуть чуть не дотянул уровнем. Никогда не было претензий в желании и самоотдаче. Удачи ему дальше в карьере.
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Иван титулы в Зените выиграл, а Дельфину ещё предстоит. Теперь можно помочь и КС выбираться наверх турнирной таблицы. Удачи Ване в КС и спасибо за голы забитые и игры проведённые в Зените.
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Ответ Homo Faber
Ваня, спасибо тебе за игру, за голы, за отсутствие нытья. Я даже не припомню, когда последний раз так было грустно от ухода игрока.
Кришито? Ломбертс?
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Забил нужные голы, включая золотой, выиграл трофеев больше чем Спартак за 20 лет и хорошо заработал. Теперь можно и вернуться на свой уровень в хороший клуб.

Спасибо и удачи!
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Если хорошо себя проявит,могут и в зенит взять!)
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Отличный футболист! Удачи в Самаре!
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Хороший парень.Не Круговой...Спасибо,
за игру,за терпение.О,Ване только,хорошее!!!
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Ивана очень ждали, в атаке плюшевый Шитов только
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забил немного, зато очень важных мячей
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Очень жаль. Но удачи Ивану в дальнейшей карьере!
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Иван на столько приятный человек, что нельзя было бы его отпустить без титулов. Он соответствовал уровню Зенита!!! Спасибо, и удачи Ваня. Очень жаль.
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Странно, что за ним никто посильнее Крыльев не пришёл. Тем же ЦСКА и Локо думаю не помешал бы как минимум.
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удачи Иван ✋
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Спасибо, Ванечка!
Огромное спасибо!

И удачи во всём!
+4
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Удачи в новом-старом клубе.
+3
0
+3
Ответ Alexander Kalaboutin
А, да, забыл что у вас весь мир вокруг Спартака вертится
Нет, просто приятно :3
+4
-1
+3
Наконец то появился полноценный нап в КС!
С Шитиком и Цыпой в атаке 0 голов у нападающих в 10 играх
+3
0
+3
Опять эти Крылья Советов ослабляют конкурентов. А, стоп, это другое.
+3
-1
+2
Удачи и больше голов за Крылья Советов!
+2
0
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Что-то сча задумался, кого он мне напоминает) Российский Фуллькруг)
На бобра похож
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