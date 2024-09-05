Ротенберг заменил Серебрякова после двух голов от «Металлурга». Вторую шайбу СКА пропустил при выходе «2 в 1»
Никита Серебряков был заменен после двух пропущенных шайб «Металлурга»
«Металлург» и СКА (3:2, второй период) проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заменил голкипера Никиту Серебрякова после второй пропущенной шайбы в начале второго периода.
Уральцы забили на второй минуте отрезка после выхода «2 в 1» – отличился Игорь Гераськин. После этого Артемий Плешков заменил Серебрякова.
Плешков пропустил спустя две минуты после появления на льду – от защитника Робина Пресса.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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