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  • Ротенберг заменил Серебрякова после двух голов от «Металлурга». Вторую шайбу СКА пропустил при выходе «2 в 1»
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Ротенберг заменил Серебрякова после двух голов от «Металлурга». Вторую шайбу СКА пропустил при выходе «2 в 1»

Никита Серебряков был заменен после двух пропущенных шайб «Металлурга»

«Металлург» и СКА (3:2, второй период) проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заменил голкипера Никиту Серебрякова после второй пропущенной шайбы в начале второго периода.

Уральцы забили на второй минуте отрезка после выхода «2 в 1» – отличился Игорь Гераськин. После этого Артемий Плешков заменил Серебрякова.

Плешков пропустил спустя две минуты после появления на льду – от защитника Робина Пресса.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoМеталлург Мг
logoСКА
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoНикита Серебряков
logoАртемий Плешков
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