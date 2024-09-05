Воробьев проиграл первый матч во главе ЦСКА – 2:4 от «Спартака»

Илья Воробьев проиграл первый матч в качестве главного тренера ЦСКА

ЦСКА уступил «Спартаку » (2:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Илья Воробьев , сменивший Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА, проиграл в первом официальном матче сезона.

Автором победного гола «Спартака» стал защитник Дмитрий Вишневский , сделавший счет 3:2 на 55-й минуте в третьем периоде.

Форвард красно-белых Андрей Локтионов забил четвертый гол уже в пустые ворота соперника.

Вратарь ЦСКА Иван Просветов отразил 34 из 37 бросков. Голкипер «Спартака» Дмитрий Николаев парировал 31 из 33 бросков.