Воробьев проиграл первый матч во главе ЦСКА – 2:4 от «Спартака»
Илья Воробьев проиграл первый матч в качестве главного тренера ЦСКА
ЦСКА уступил «Спартаку» (2:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Илья Воробьев, сменивший Сергея Федорова на посту главного тренера ЦСКА, проиграл в первом официальном матче сезона.
Автором победного гола «Спартака» стал защитник Дмитрий Вишневский, сделавший счет 3:2 на 55-й минуте в третьем периоде.
Форвард красно-белых Андрей Локтионов забил четвертый гол уже в пустые ворота соперника.
Вратарь ЦСКА Иван Просветов отразил 34 из 37 бросков. Голкипер «Спартака» Дмитрий Николаев парировал 31 из 33 бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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