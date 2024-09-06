Соболенко четвертый раз вышла в финал «Большого шлема»
Вторая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале US Open обыграла Эмму Наварро – 6:3, 7:6(2).
Соболенко четвертый раз вышла в финал турнира «Большого шлема» и второй год подряд сделала это на US Open. В прошлом сезоне она уступила Коко Гауфф – а еще в этом и прошлом году взяла титул на Australian Open.
В целом для белоруски это будет 30-й финал уровня основного тура в карьере. В предыдущих 29 она выиграла 15 титулов.
За трофей US Open она поборется с Джессикой Пегулой или Каролиной Муховой.
Опубликовал: Павел Ниткин
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