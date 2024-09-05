Кузнецов забил первый гол в КХЛ после перехода в СКА и отпраздновал «птичкой»
Евгений Кузнецов забил первый гол в КХЛ после перехода в СКА
Петербургский клуб играет с «Металлургом» (2:2, второй период) в своем первом матче нынешнего сезона.
На 21-й минуте матча Евгений Кузнецов забил дебютный гол за СКА с передачи Борна Рендулича и первый после возвращения в КХЛ.
Он отпраздновал фирменной «птичкой».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости