Кузнецов забил первый гол в КХЛ после перехода в СКА и отпраздновал «птичкой»

Евгений Кузнецов забил первый гол в КХЛ после перехода в СКА

Петербургский клуб играет с «Металлургом » (2:2 , второй период) в своем первом матче нынешнего сезона.

На 21-й минуте матча Евгений Кузнецов забил дебютный гол за СКА с передачи Борна Рендулича и первый после возвращения в КХЛ .

Он отпраздновал фирменной «птичкой».