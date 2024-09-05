Трансфер Мангаша в «Спартак» может сорваться из-за шуточного видео с игроком в женском платье и с макияжем. Генпрокуратура и СК проверят ролик (Mash)

Теги Спартак высшая лига Португалия премьер-лига Россия Витория Гимараэш Рикарду Мангаш Футбол

Переход Рикарду Мангаша в «Спартак» может сорваться из-за шуточного видео.

Ранее стало известно, что московский клуб договорился с португальской «Виторией» о трансфере защитника за 2,5 млн евро.

Однако трансфер находится по угрозой срыва из-за шуточного ролика в TikTok, где Рикарду появился в откровенном женском платье и с макияжем на лице, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Отмечается, что следственный комитет и генпрокуратура РФ проверят это видео. Футболиста могут привлечь к ответственности по статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Руководитель общественного движения «Отцы России» Андрей Згонников сказал, что впускать такого спортсмена в Россию нельзя. «Спартак» отказался от комментариев.

82 комментария
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Всех Уральских пельменей посадить тогда нужно
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Ну Нагиева тогда надо срочно привлекать к ответственности , а то ишь 20 лет назад в модерне постоянно в баб переодевался.
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Бред конечно
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Ответ igo sarSM
Всех Уральских пельменей посадить тогда нужно
Ты чё! Ты чё! Ты зачем идиотам подсказываешь?
+38
-2
+36
Просвещение, наука, прогресс и свобода победят.
Мракобесы проиграют.
+27
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+24
государственных деятелей посадят за двух переодетых в бабок мужиков по центральному телеканалу в течение тучи лет?
+25
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+24
Не скрепно такие вещи выставлять. у нас борьба против трансформеров
+19
-2
+17
Полный бред. Как они ещё до Городка не добрались?
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+17
Ответ Alex
По заветам Де Зеува. Как для Спартака игрок
https://championat-com.turbopages.org/turbo/championat.com/s/football/news-4000993-zaschitnik-zenita-mammana-pereodelsja-v-zhenschinu-eto-novyj-chellendzh.html

https://m.sports.ru/football/1086706901.html?ysclid=m0phzk2b45858486119
)
+21
-8
+13
Ответ Evgeny Valyaev
Просвещение, наука, прогресс и свобода победят. Мракобесы проиграют.
Но доживем ли мы до этой победы?
+9
0
+9
Ответ Fintt
Когда последствия у дурацкого поступка ещё более дурацкие))
А в чем дурацкий поступок? У нас Шура, Пенкин, Моисеев все 90е скакали, вроде народные артисты кто то из них, Путин на концертах сидел и хлопал. Кого привлечь за это нужно?
+10
-3
+7
Ответ Alex
По заветам Де Зеува. Как для Спартака игрок
А по заветам раздевалок, видео Дзюбы будут проверять, когда Азмуна оприходовали. А про личное видео даже вспоминать не к месту.
+12
-5
+7
Ответ Owen_the_Simple
https://ss.sport-express.ru/userfiles/materials/204/2043402/volga.jpg Будущая легенда тарасовки. Даже на Титова малость похож. Спартаковская фактура.
🤣🤣🤣
+9
-2
+7
По стопам Ещенко👍🏻
+5
0
+5
Ответ Owen_the_Simple
https://ss.sport-express.ru/userfiles/materials/204/2043402/volga.jpg Будущая легенда тарасовки. Даже на Титова малость похож. Спартаковская фактура.
В твоём вкусе что ль?)
+16
-11
+5
Ответ Fintt
Ну, я имел в виду, один подурачился, а дальше пошла конкретная дурь.
Мы два года уже в этой парадигме живём, как будто забыли что раньше делали. Грустно все это
+4
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+4
Если бы у меня такую фотку нашли я бы просто сделал лицо кирпичом и сказал бы что это не я))) попробуй докажи))
+4
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Да норм, Ещенко не даст соврать😁
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+4
Ответ Owen_the_Simple
https://ss.sport-express.ru/userfiles/materials/204/2043402/volga.jpg Будущая легенда тарасовки. Даже на Титова малость похож. Спартаковская фактура.
Если всех таких из России выслать, в Спартаке играть некому будет...
+6
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+4
Ответ fikc69
киркоров всегда так одет срочно в тюрьму
Спартак уже на Киркорова ровняется, а не на Черенкова, Дасаева и т.д.?
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Ответ Roman Araslanov
https://championat-com.turbopages.org/turbo/championat.com/s/football/news-4000993-zaschitnik-zenita-mammana-pereodelsja-v-zhenschinu-eto-novyj-chellendzh.html https://m.sports.ru/football/1086706901.html?ysclid=m0phzk2b45858486119 )
Тебе Глушакова напомнить, капитана вашего?)
+8
-4
+4
Ответ Max Zhomkov
Ну Нагиева тогда надо срочно привлекать к ответственности , а то ишь 20 лет назад в модерне постоянно в баб переодевался.
Уж тогда можно с истоков начать и горячо уважаемого Юрия Николаевича Стоянова.
+3
0
+3
В источнике "скандального видео", на спортсе "шуточного видео".
+6
-3
+3
Да нормальная баба, чего вы... Зажрались уже совсем.
)))
+4
-1
+3
Ммм мэш помойку слушать
+4
-1
+3
Ответ Owen_the_Simple
https://ss.sport-express.ru/userfiles/materials/204/2043402/volga.jpg Будущая легенда тарасовки. Даже на Титова малость похож. Спартаковская фактура.
Составит трио с Бромантановичем и Трубачом. Голубая 🌙 всему виной, все в округе говорили...
+2
0
+2
Ответ Кирилл Шарапов
Но он неоднократно отрицал свою принадлежность к лгбт. По молодости был бабником, сейчас уже лет 15 в отношениях с одной женщиной. Да, снялся для журнала. Повторюсь, голландцы к таким вещам относятся по-другому. Но это не делает Де Зеува геем
Так ты голландец?
+2
0
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Ответ Max Zhomkov
Ну Нагиева тогда надо срочно привлекать к ответственности , а то ишь 20 лет назад в модерне постоянно в баб переодевался.
и Стоянов в Городке. а с Табакова взыскать посмотрено
+3
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Ответ Вадим Савон
Комментарий удален модератором
Скорее ты страусиное яйцо снесёшь, если будешь так напрягаться.
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Сможет и за женский Спартак гонять.
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