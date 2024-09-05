Трансфер Мангаша в «Спартак» может сорваться из-за шуточного видео с игроком в женском платье и с макияжем. Генпрокуратура и СК проверят ролик (Mash)

Переход Рикарду Мангаша в «Спартак» может сорваться из-за шуточного видео.

Ранее стало известно, что московский клуб договорился с португальской «Виторией» о трансфере защитника за 2,5 млн евро.

Однако трансфер находится по угрозой срыва из-за шуточного ролика в TikTok, где появился в откровенном женском платье и с макияжем на лице, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Отмечается, что следственный комитет и генпрокуратура РФ проверят это видео. Футболиста могут привлечь к ответственности по статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Руководитель общественного движения «Отцы России» Андрей Згонников сказал, что впускать такого спортсмена в Россию нельзя. « » отказался от комментариев.