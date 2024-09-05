450 из 900 голов Роналду – за «Реал». Криштиану забил больше 100 мячей в 4 командах

Половина голов Криштиану Роналду пришлась на выступления в составе «Реала».

Сегодня форвард сборной Португалии отметился 900-м голом в карьере, поразив ворота .

Больше всего мячей, 450, нападающий забил в мадридском клубе. За « » – 145, за национальную команду – 131, за « » – 101, за « » – 68, за «Спортинг» – 5.

900 голов Роналду: когда начал забивать, кто больше всех страдал, дотянет ли до 1000?