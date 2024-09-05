450 из 900 голов Роналду – за «Реал». Криштиану забил больше 100 мячей в 4 командах
Половина голов Криштиану Роналду пришлась на выступления в составе «Реала».
Сегодня форвард сборной Португалии отметился 900-м голом в карьере, поразив ворота Хорватии.
Больше всего мячей, 450, нападающий забил в мадридском клубе. За «Манчестер Юнайтед» – 145, за национальную команду – 131, за «Ювентус» – 101, за «Аль-Наср» – 68, за «Спортинг» – 5.
900 голов Роналду: когда начал забивать, кто больше всех страдал, дотянет ли до 1000?
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