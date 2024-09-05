450 из 900 голов Роналду – за «Реал». Криштиану забил больше 100 мячей в 4 командах

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Половина голов Криштиану Роналду пришлась на выступления в составе «Реала».

Сегодня форвард сборной Португалии отметился 900-м голом в карьере, поразив ворота Хорватии.

Больше всего мячей, 450, нападающий забил в мадридском клубе. За «Манчестер Юнайтед» – 145, за национальную команду – 131, за «Ювентус» – 101, за «Аль-Наср» – 68, за «Спортинг» – 5.

900 голов Роналду: когда начал забивать, кто больше всех страдал, дотянет ли до 1000?

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27 комментариев
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450 голов в 438 матчах. Это космос!
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Я поклонник Месси. Признаю величие Роналду
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- Лучший бомбардир в истории футбола
- Лучший бомбардир в истории сборных
- Лучший бомбардир в истории Евро
- Лучший бомбардир в истории ЛЧ

GOAT
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Единственный универсальный футболист для меня, который умел все. Мог играть всем: головой, левой или правой ногой; был способен красиво играть, обводить, финтить; куда бы не переходил доказывал свой уровень: АПЛ, Ла Лига, Серия А. Человек, который дал для меня футбол, вселил в сердца многих данный вид спорта. Живая легенда!
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Заметьте куда-то пропали Ригоберка, капибарбер, вальдано, Климов. если бы Роналду проиграл они бы первые выбежали, а сейчас притихли
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Ответ bel01
Комментарий удален пользователем
Так он с 17 лет там. Роналду, если бы играл только за Реал, забил бы больше Месси.
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Ответ Dexter Morgan
Так он с 17 лет там. Роналду, если бы играл только за Реал, забил бы больше Месси.
Месси настолько лучше Криша, что под каждой новостью о рекордах Португальца, им нужно рассказать, что Аргентинец лучше, ведь как ещё люди об этом узнают.
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Ответ Михо
Я поклонник Месси. Признаю величие Роналду
я поклонник роналду, Признаю величие месси
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Комментарий удален пользователем
Лео Месси - 672 гола за Барселону.
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Ответ Cruel Snake
450 голов в 438 матчах. Это космос!
Никто и никогда не сможет на высшем уровне это повторить.
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Ответ Cruel Snake
450 голов в 438 матчах. Это космос!
месси: 8 зм и 6 зб .
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Ответ Cruel Snake
450 голов в 438 матчах. Это космос!
Есть один блондин хочет поспорить
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Ответ Гномович!
- Лучший бомбардир в истории футбола - Лучший бомбардир в истории сборных - Лучший бомбардир в истории Евро - Лучший бомбардир в истории ЛЧ GOAT
а сколько у нарциса золотых мячей? огласите список
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Ответ nikiforov
а сколько у нарциса золотых мячей? огласите список
8 надарили
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