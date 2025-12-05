Агент Комличенко: «Николай прислушивается, если конструктивно критикуют. В основном же критикуют бестолково. Зачем обращать внимание на ерунду?»
Агент Комличенко: Николая критикуют бестолково.
Александр Клюев, агент нападающего «Локомотива» Николая Комличенко, отреагировал на критику в адрес футболиста.
– Комличенко много критикуют за игру в «Локомотиве». Как он сам на это реагирует? Не бьет ли это по его морали?
– Если конструктивно критикуют, он всегда прислушивается. В основном же его критикуют бестолково. Зачем на ерунду обращать внимание?
За Колю все говорят его результативные действия на поле, – сказал Александр Клюев.
В этом сезоне форвард забил 5 голов (2 – с пенальти) и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах Мир РПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Odds.ru
