Агент Комличенко: «Николай прислушивается, если конструктивно критикуют. В основном же критикуют бестолково. Зачем обращать внимание на ерунду?»

Агент Комличенко: Николая критикуют бестолково.

Александр Клюев, агент нападающего «Локомотива » Николая Комличенко , отреагировал на критику в адрес футболиста.

– Комличенко много критикуют за игру в «Локомотиве». Как он сам на это реагирует? Не бьет ли это по его морали?

– Если конструктивно критикуют, он всегда прислушивается. В основном же его критикуют бестолково. Зачем на ерунду обращать внимание?

За Колю все говорят его результативные действия на поле, – сказал Александр Клюев .

В этом сезоне форвард забил 5 голов (2 – с пенальти) и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах Мир РПЛ.