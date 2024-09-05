Сборная Сан-Марино впервые одержала победу в официальном матче – над Лихтенштейном (1:0)

Теги сборная Лихтенштейна по футболу сборная Сан-Марино по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Сборная Сан-Марино впервые выиграла официальный матч.

Команда Роберто Чеволи обыграла сборную Лихтенштейна в первом туре группового этапа дивизиона D Лиги наций (1:0).

Санмаринцы впервые одержали победу в официальном матче. Ранее на счету команды было только 5 ничьих и 171 поражение.

До этого у сборной Сан-Марино была одна победа в товарищеском матче – над Лихтенштейном в 2004 году.

Сан-Марино – Лихтенштейн 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
5 сентября, 21:45, «Стадио Олимпико ди Серравалле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 53 Sensoli.
Сан-МариноКоломбо, Този (Benvenuti, 71), Росси, Чеволи, Benvenuti, Casadei, Капиккьони (Муларони, 81), Голинуччи (Баттистини, 62), Contadini, Sensoli (Zannoni, 62), Нанни (Giacopetti, 71).
ЛихтенштейнБюхель, Геппель (Oberwaditzer, 62), Бек (Марксер, 63), Визер, Вольфингер, Бюхель, Зеле (Люхингер, 62), Хаслер, Zünd (Майер, 63), Саглам, Нотаро (Бек, 81).
Предупреждения:
Хаслер (9), Чеволи (51), Баттистини (87), Визер (90+1), Росси (90+6).
43 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДАААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
+177
-3
+174
ОККО показало величайшее событие в мире футбола
Футбол можно заканчивать
Браво, Сан-Марино!
+80
-1
+79
Сан-Маринцы , все на местную Никольскую !

Тем более идти всем минут 5)
+68
-4
+64
Я рад, что видел это в прямом эфире
Они радовались как будто выиграли ЧМ🔥🔥🔥
+33
0
+33
Ответ Фанат Сан-Марино
ДАААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Ради этого дня стоило зарегистрироваться под таким ником. Респект.
+33
-4
+29
день, которого мы в вк-группе ждали с 8 июня 2009 года, тоже знаете ли срок
+24
-1
+23
Ответ Юрий Кечко
Сан-Маринцы , все на местную Никольскую ! Тем более идти всем минут 5)
Главное не зазеваться и не покинуть страну, пока идёшь
+12
0
+12
"THEY WROTE HISTORY. THEY WILL BE REMEMBERED FOREVER AS LEGENDS, AS THE GOLDEN GENERATION OF SAMMARINESE FOOTBALL. THEY DID SOMETHING WE COULDN’T DO IN 20 YEARS, IN 140 GAMES, IN 12.600+ MINUTES OF FOOTBALL. A WIN, A FUCKING WIN."

(с) твиттер фанатов Сан-Марино
https://x.com/SanMarino_FA/status/1831794918316282225
+10
-2
+8
Молодцы. Поздравляю. Вот за такие маленькие сборные радуешься всегда, как за своих. Напомню, что на фоне Сан-Марино Лихтенштейн даже гранд мирового футбола. Хотя тоже страна маленькая и по футбольным меркам, и географически. Но при этом фаворит. Однако ребята из Сан-Марино проявили характер. Респект.
+8
-2
+6
Это очень круто, футбол это жизнь!)
+6
0
+6
да-а-а! мы, многомиллионная орда болельщиков Сан-Марино, долгие десятилетия ждали этого результата, с победой вас братья!
+6
0
+6
Браво Сан-Марино! Настроились и совершили подвиг! С исторической победой, ребят!
+6
-1
+5
Честно, ждал эту новость. Ещё давно был в курсе что у них нет побед кроме товарки с тем же Лихтенштейном в 2004 году
+6
-1
+5
Ответ Фанат Сан-Марино
ДАААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
))
+3
0
+3
Существование Лиги Наций оправдалось
+4
-2
+2
Короче если в 2044 будут играть Сан-Марино и Лихтенштейн, я знаю как поднять бабок ))
+4
-2
+2
Следовало клубу из сан Марино обыграть в квалификации дно Ислочь и понеслась!
+1
0
+1
Ответ KROVOSOS
Лихтенштейн в своё время даже Исландию разгромил 3-0, в отборе к Евро -08)
Лучший их матч в истории это 2-2 с Португалией , аккурат перед нашим ночным позором )
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Ну всё равно Лихтенштейн в своей истории условные сборные Латвии или Молдовы побеждал. Они выше котировались.
Лихтенштейн в своё время даже Исландию разгромил 3-0, в отборе к Евро -08)
+1
0
+1
у меня есть футболка и шорты сборной Сан-Марино образца 2010 года, утром надену, выйду кофею попить в своей деревне
+1
0
+1
Ответ Dick Advocaat
у Лихтенштейна сейчас серьезный спад. Так что шансы были примерно равны.
Ну всё равно Лихтенштейн в своей истории условные сборные Латвии или Молдовы побеждал. Они выше котировались.
+3
-2
+1
Ответ Dexter Morgan
Молодцы. Поздравляю. Вот за такие маленькие сборные радуешься всегда, как за своих. Напомню, что на фоне Сан-Марино Лихтенштейн даже гранд мирового футбола. Хотя тоже страна маленькая и по футбольным меркам, и географически. Но при этом фаворит. Однако ребята из Сан-Марино проявили характер. Респект.
у Лихтенштейна сейчас серьезный спад. Так что шансы были примерно равны.
+2
-1
+1
С первого дня болею за Сан-Марино!
+1
0
+1
Вспомнился гимн Сан-Марино))

В принципе, после величайшего финала ЧМ-22 и этой знаковой схватки титанов, футбол, как игра, кажется пройденным🤷‍♂️ Не понимаю, что еще может быть лучше…
+2
-1
+1
Сан-Марино силён.
0
0
0
Ответ Юрий Кечко
Короче если в 2044 будут играть Сан-Марино и Лихтенштейн, я знаю как поднять бабок ))
не много бабок поднимешь, в 2044-м, Сан-Марино выиграет ЧМ
+1
-1
0
Прогресс, однако.
0
0
0
Ответ Влад Безруков
ОККО показало величайшее событие в мире футбола Футбол можно заканчивать Браво, Сан-Марино!
Гибралтар, Лабрадор!
0
0
0
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ!!!
0
0
0
Худшие против худших! Почаще бы такие игры, радост людям!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий