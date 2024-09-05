Сборная Сан-Марино впервые одержала победу в официальном матче – над Лихтенштейном (1:0)
Сборная Сан-Марино впервые выиграла официальный матч.
Команда Роберто Чеволи обыграла сборную Лихтенштейна в первом туре группового этапа дивизиона D Лиги наций (1:0).
Санмаринцы впервые одержали победу в официальном матче. Ранее на счету команды было только 5 ничьих и 171 поражение.
До этого у сборной Сан-Марино была одна победа в товарищеском матче – над Лихтенштейном в 2004 году.
- Дата проведения
- 5 сентября, 21:45, «Стадио Олимпико ди Серравалле»
- Гол:
- 1:0 – 53 Sensoli.
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Сан-Марино –
Коломбо, Този (Benvenuti, 71), Росси, Чеволи, Benvenuti, Casadei, Капиккьони (Муларони, 81), Голинуччи (Баттистини, 62), Contadini, Sensoli (Zannoni, 62), Нанни (Giacopetti, 71).
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Лихтенштейн –
Бюхель, Геппель (Oberwaditzer, 62), Бек (Марксер, 63), Визер, Вольфингер, Бюхель, Зеле (Люхингер, 62), Хаслер, Zünd (Майер, 63), Саглам, Нотаро (Бек, 81).
- Предупреждения:
- Хаслер (9), Чеволи (51), Баттистини (87), Визер (90+1), Росси (90+6).
Футбол можно заканчивать
Браво, Сан-Марино!
Тем более идти всем минут 5)
Они радовались как будто выиграли ЧМ🔥🔥🔥
(с) твиттер фанатов Сан-Марино
https://x.com/SanMarino_FA/status/1831794918316282225
В принципе, после величайшего финала ЧМ-22 и этой знаковой схватки титанов, футбол, как игра, кажется пройденным🤷♂️ Не понимаю, что еще может быть лучше…