Сборная Сан-Марино впервые одержала победу в официальном матче – над Лихтенштейном (1:0)

Сборная Сан-Марино впервые выиграла официальный матч.

Команда Роберто Чеволи обыграла сборную в первом туре группового этапа дивизиона D Лиги наций (1:0).

Санмаринцы впервые одержали победу в официальном матче. Ранее на счету команды было только 5 ничьих и 171 поражение.

До этого у сборной была одна победа в товарищеском матче – над Лихтенштейном в 2004 году.