Дебют Квята в японской «Супер-Формуле» сорвался из-за санкций

Квят был близок к тому, чтобы выступить в «Супер-Формуле» в 2024 году

Перед июльским этапом в команде TGM освободилось место Нобухару Мацуситы, и, как выяснилось теперь, коллектив вел переговоры с Даниилом Квятом – бывшим пилотом «Формулы-1», ныне выступающим в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC ). В итоге кокпит занял Хироки Оцу.

Ранее российский гонщик, выступающий под итальянской лицензией, сообщал, что хотел бы участвовать в еще одном чемпионате наряду с WEC, и выражал интерес к японской серии.

Босс команды Кацухиро Икеда рассказал, что сделка с Даниилом сорвалась, поскольку из-за санкций, введенных Японией по отношению к России, пилоту не могли платить зарплату.

«Как японская команда мы не могли его нанять. Он смог получить визу и въехать в Японию, но не мог работать [и получать зарплату]. Команда не могла платить ему напрямую, и он посчитал, что в таком случае нет смысла приходить. Это была главная проблема.

Я попросил его обсудить вопрос со своими спонсорами, однако препятствия оказались слишком серьезными», – заявил Икеда.

Гельмут Марко: «Многие не поддержали замену Квята на Ферстаппена. Даниил испытывал большие трудности после очень хорошего сезона-2015»