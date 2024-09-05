Дебют Квята в японской «Супер-Формуле» сорвался из-за санкций
Перед июльским этапом в команде TGM освободилось место Нобухару Мацуситы, и, как выяснилось теперь, коллектив вел переговоры с Даниилом Квятом – бывшим пилотом «Формулы-1», ныне выступающим в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). В итоге кокпит занял Хироки Оцу.
Ранее российский гонщик, выступающий под итальянской лицензией, сообщал, что хотел бы участвовать в еще одном чемпионате наряду с WEC, и выражал интерес к японской серии.
Босс команды Кацухиро Икеда рассказал, что сделка с Даниилом сорвалась, поскольку из-за санкций, введенных Японией по отношению к России, пилоту не могли платить зарплату.
«Как японская команда мы не могли его нанять. Он смог получить визу и въехать в Японию, но не мог работать [и получать зарплату]. Команда не могла платить ему напрямую, и он посчитал, что в таком случае нет смысла приходить. Это была главная проблема.
Я попросил его обсудить вопрос со своими спонсорами, однако препятствия оказались слишком серьезными», – заявил Икеда.
Гельмут Марко: «Многие не поддержали замену Квята на Ферстаппена. Даниил испытывал большие трудности после очень хорошего сезона-2015»
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