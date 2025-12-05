Матч окончен
«Ахмат» обыграл «Оренбург» благодаря голу Касинтуры – 1:0
«Ахмат» победил «Оренбург».
«Ахмат» обыграл «Оренбург» (1:0) в 18-м туре Мир РПЛ,
Матч проходил на «Ахмат-Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Эгаш Касинтура забил на 71-й минуте.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
5 декабря 16:00, Ахмат-Арена
Кто выиграет ЧМ-2026?24657 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости