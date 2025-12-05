12

«Ахмат» обыграл «Оренбург» благодаря голу Касинтуры – 1:0

«Ахмат» победил «Оренбург».

«Ахмат» обыграл «Оренбург» (1:0) в 18-м туре Мир РПЛ,

Матч проходил на «Ахмат-Арене».

Матч проходил на «Ахмат-Арене».

Эгаш Касинтура забил на 71-й минуте.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
5 декабря 16:00, Ахмат-Арена
Ахмат
Завершен
1 - 0
Оренбург
Матч окончен
Келиану   Гадио
90’
+2’
86’
Болотов
Ндонг   Гандри
83’
83’
Рыбчинский   Игнатьев
76’
Квеквескири   Болотов
76’
Чичинадзе   Касимов
76’
Муфи   Поройков
  Касинтура
71’
Заре
68’
64’
Хотулев
Садулаев   Келиану
63’
Самородов   Мансилья
63’
63’
Гузина   Савельев
2тайм
Перерыв
Ахмат
Ульянов, Богосавац, Заре, Ндонг, Тодорович, Исмаэл, Ибишев, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Шелия, Сидоров, Гаибов, Келиану, Конате, Магомедов, Гандри, Якуев, Мансилья, Уциев, Жемалетдинов, Гадио
1тайм
Оренбург:
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Чичинадзе, Муфи, Квеквескири, Кейрос, Гюрлюк, Рыбчинский, Томпсон, Гузина
Запасные: Ходанович, Ценов, Игнатьев, Касимов, Зотов, Горелов, Жезус, Камилов, Болотов, Савельев, Поройков, Оганесян
Кто выиграет ЧМ-2026?24657 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
онлайны
logoЭгаш Касинтура
