РФС в сентябре обсудит с ФИФА возможное участие России на ЧМ-2026

РФС обсудит с ФИФА возможное участие России на ЧМ-2026.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

– Вопрос участия в чемпионате мира в 2026 году вы будете поднимать в сентябре, когда планируете общаться с ?

– Да, в том числе, – сказал Митрофанов.