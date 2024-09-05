РФС в сентябре обсудит с ФИФА возможное участие России на ЧМ-2026

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА РФС Максим Митрофанов ЧМ-2026 Футбол

РФС обсудит с ФИФА возможное участие России на ЧМ-2026.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

– Вопрос участия в чемпионате мира в 2026 году вы будете поднимать в сентябре, когда планируете общаться с ФИФА?

– Да, в том числе, – сказал Митрофанов.

44 комментария
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Так группы отборочные же уже сформированы, в которых нас нет. Очередная имитация бурной деятельности...
+44
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Поднять-то можно, ответ, правда, уже известен. Зато смогут сказать, что "проведена работа".
+23
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Ответ frol92
Так группы отборочные же уже сформированы, в которых нас нет. Очередная имитация бурной деятельности...
Еще не сформированы, жеребьевка в декабре
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+19
Что за бред ??
В августе 2023(!) года ФИФА уже утвердила регламент по отбору от Европы и составы групп.
Имитация охрененно бурной деятельности от РФС ?
Или просто в Европу захотелось смотаться нахаляву ?
+10
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+9
Ответ Moffo
Торговцы надеждой. Что там обсуждать если почти все сборные просто откажутся играть.
Ну вот когда Косово поставили в группу с Белоруссией и Румынией, которые это государство не признают, в ФИФА им сказали: играть и всё. За отказ играть - техническое поражение и денежный штраф, за повторный отказ - вплоть до дисквалификации. И всё, играли. С государством, которое сами не признают.

Если те же условия поставить по России - даже Польша играть согласится. Нужна только воля ФИФы.
+11
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Смысл что либо обсуждать,пока конфликт идет…
+6
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О, это будет очень короткое обсуждение:
- А можно...
- Нет.
- Спасибо, до свидания.
+4
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Обсудят что не допустят
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Ответ ваш котенок
Лажа это все,мы там никому не нужны, для чего на ЧМ мира сборная уровня Кубы,Вьетнама и Тайланда,курите дальше бамбук в своем Тайланде,можете даже не возвращаться,неудачники
Дело не в нужности и ненужности. Отстранение 99% сборных, особо никто не заметит. Дело в правах. И их ограничении.
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Ответ Unnamed80
Вернут сборную и отдадут право проведение турнира России. Потому что Путин великий вождь
и ЗМ Тарасову
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Ответ Dmitry Orlov
Ну вот когда Косово поставили в группу с Белоруссией и Румынией, которые это государство не признают, в ФИФА им сказали: играть и всё. За отказ играть - техническое поражение и денежный штраф, за повторный отказ - вплоть до дисквалификации. И всё, играли. С государством, которое сами не признают. Если те же условия поставить по России - даже Польша играть согласится. Нужна только воля ФИФы.
Не ФИФА, а УЕФА. Если кто-то считает, что УЕФА это вещь в себе, а не совокупность европейских федераций, чьи представители в большинстве против участия сборной России, то стоит иногда похмеляться, чтобы вернуться в реальный мир.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Что за бред ?? В августе 2023(!) года ФИФА уже утвердила регламент по отбору от Европы и составы групп. Имитация охрененно бурной деятельности от РФС ? Или просто в Европу захотелось смотаться нахаляву ?
Только регламент. Жеребьёвка отборочного турнира будет только в декабре.
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Ответ Ale88io
Белоруссия - это что за выдуманная страна такая?
А что за выдуманная страна "Расiя" в белорусском языке? Нет такой.

Вы должны нам на своём языке писать Россия, и никак иначе. А то это оскорбление русских.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Что за бред ?? В августе 2023(!) года ФИФА уже утвердила регламент по отбору от Европы и составы групп. Имитация охрененно бурной деятельности от РФС ? Или просто в Европу захотелось смотаться нахаляву ?
Хочу напомнить, жеребьевка отбора к чм 2018 проходила без Косово, их уже постфактум добавили в группу. Поэтому не надо тут разглагольствовать.
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- Допустите нас?
- Нет
- Ну мы обсудили

Человек зарплату за это получает
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ФИФА то в курсе?
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Не заниматься пустословием, сэкономленные командировочные деньги пустить на детский футбол.
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Обсудили, послали. Сделали все что могли.
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А почему отстранили, кстати? 🤔
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а мне все равно.
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Ответ Lampo
Комментарий удален модератором
Какая вселенская несправедливость. Держитесь.
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импоссибле
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Мостовому.
ну, вроде вождю сильнее всех тарасов нализывает
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Ответ Ale88io
и ЗМ Тарасову
Мостовому.
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Ахахаххахахахахахахахаххаахха
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Ответ Dmitry Orlov
Ну вот когда Косово поставили в группу с Белоруссией и Румынией, которые это государство не признают, в ФИФА им сказали: играть и всё. За отказ играть - техническое поражение и денежный штраф, за повторный отказ - вплоть до дисквалификации. И всё, играли. С государством, которое сами не признают. Если те же условия поставить по России - даже Польша играть согласится. Нужна только воля ФИФы.
У косовских албанцев "правильная" крыша, поэтому с ними заставят играть всех. А Россию эта крыша требовала отстранить, поэтому политики и даже будут виться ужом на сковородке, лишь бы придумать отговорку, чтобы ее допускать российские команды до официальных соревнований
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Ответ TTX
Не ФИФА, а УЕФА. Если кто-то считает, что УЕФА это вещь в себе, а не совокупность европейских федераций, чьи представители в большинстве против участия сборной России, то стоит иногда похмеляться, чтобы вернуться в реальный мир.
Если кто-то считает, что УЕФА вправе самостоятельно управлять европейским футболом, то им не надо похмеляться?) Этим "кому-то" нужно напоминать о проблемах внутри УЕФА и влиянии руководящего органа ФИФА?) К чему такое лицемерие?
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Ответ Dmitry Orlov
Ну вот когда Косово поставили в группу с Белоруссией и Румынией, которые это государство не признают, в ФИФА им сказали: играть и всё. За отказ играть - техническое поражение и денежный штраф, за повторный отказ - вплоть до дисквалификации. И всё, играли. С государством, которое сами не признают. Если те же условия поставить по России - даже Польша играть согласится. Нужна только воля ФИФы.
Сравнил Белорусь и Румынию с Англией... Вес стран несколько иной.
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Ответ Dmitry Orlov
Ну вот когда Косово поставили в группу с Белоруссией и Румынией, которые это государство не признают, в ФИФА им сказали: играть и всё. За отказ играть - техническое поражение и денежный штраф, за повторный отказ - вплоть до дисквалификации. И всё, играли. С государством, которое сами не признают. Если те же условия поставить по России - даже Польша играть согласится. Нужна только воля ФИФы.
Ничего на счёт Косово ни белорусская, ни румынская федерация не заявляли. Заявляли федерации Сербии, Боснии и Герцеговины и России. Их при жеребьёвке с Косово и разводят.
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