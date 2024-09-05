РФС в сентябре обсудит с ФИФА возможное участие России на ЧМ-2026
РФС обсудит с ФИФА возможное участие России на ЧМ-2026.
Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
– Вопрос участия в чемпионате мира в 2026 году вы будете поднимать в сентябре, когда планируете общаться с ФИФА?
– Да, в том числе, – сказал Митрофанов.
В августе 2023(!) года ФИФА уже утвердила регламент по отбору от Европы и составы групп.
Имитация охрененно бурной деятельности от РФС ?
Или просто в Европу захотелось смотаться нахаляву ?
Если те же условия поставить по России - даже Польша играть согласится. Нужна только воля ФИФы.
- А можно...
- Нет.
- Спасибо, до свидания.
Вы должны нам на своём языке писать Россия, и никак иначе. А то это оскорбление русских.
- Нет
- Ну мы обсудили
Человек зарплату за это получает