Михаил Дегтярев предложил проводить молодежные игры России и КНДР

«На ВЭФ-2024 провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНДР Син Хон Чхолом.

Мы готовим протокол спортивных обменов на 2025 год. Он будет включать в себя 16 видов спорта. Планируем подписать документ в ноябре в Пхеньяне.

Как отмечает президент России Владимир Владимирович Путин: «Мы придаем первостепенное значение укреплению традиционно дружественных и добрососедских российско-корейских отношений, в основе которых лежат славные традиции общей истории».

Весной и летом корейские атлеты принимали участие в тренировках под руководством российских специалистов по боксу, спортивной борьбе, синхронному плаванию, художественной гимнастике и фигурному катанию.

Планируем совместные тренировки по хоккею в России и по баскетболу и волейболу в КНДР.

Предложил с 2025 года проводить Российско-корейские летние молодежные игры и проводить их раз в два года», – написал министр спорта РФ.