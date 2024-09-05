Михаил Дегтярев предложил проводить молодежные игры России и КНДР
«На ВЭФ-2024 провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНДР Син Хон Чхолом.
Мы готовим протокол спортивных обменов на 2025 год. Он будет включать в себя 16 видов спорта. Планируем подписать документ в ноябре в Пхеньяне.
Как отмечает президент России Владимир Владимирович Путин: «Мы придаем первостепенное значение укреплению традиционно дружественных и добрососедских российско-корейских отношений, в основе которых лежат славные традиции общей истории».
Весной и летом корейские атлеты принимали участие в тренировках под руководством российских специалистов по боксу, спортивной борьбе, синхронному плаванию, художественной гимнастике и фигурному катанию.
Планируем совместные тренировки по хоккею в России и по баскетболу и волейболу в КНДР.
Предложил с 2025 года проводить Российско-корейские летние молодежные игры и проводить их раз в два года», – написал министр спорта РФ.
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