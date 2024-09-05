  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
42

Михаил Дегтярев предложил проводить молодежные игры России и КНДР

Михаил Дегтярев предложил проводить молодежные игры России и КНДР

«На ВЭФ-2024 провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНДР Син Хон Чхолом.

Мы готовим протокол спортивных обменов на 2025 год. Он будет включать в себя 16 видов спорта. Планируем подписать документ в ноябре в Пхеньяне.

Как отмечает президент России Владимир Владимирович Путин: «Мы придаем первостепенное значение укреплению традиционно дружественных и добрососедских российско-корейских отношений, в основе которых лежат славные традиции общей истории».

Весной и летом корейские атлеты принимали участие в тренировках под руководством российских специалистов по боксу, спортивной борьбе, синхронному плаванию, художественной гимнастике и фигурному катанию.

Планируем совместные тренировки по хоккею в России и по баскетболу и волейболу в КНДР.

Предложил с 2025 года проводить Российско-корейские летние молодежные игры и проводить их раз в два года», – написал министр спорта РФ.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Мамедов о призыве Дегтярева к спортсменам повлиять на МОК: «Поддерживаю. Но ничем, кроме пиара, наши атлеты в инфопространстве не занимаются»
1вчера, 13:15
Дегтярев призвал атлетов выразить недовольство политикой МОК: «Сеточки» наших чемпионов надо задействовать. Друзья есть по всему миру»
72вчера, 12:35
Министр спорта Дегтярев: «Мы вывели идеологическую триаду для массового спорта. Желание – возможность – результат»
59вчера, 11:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
16-кратная паралимпийская чемпионка Джессика Лонг: «Я обожаю русских, эта страна занимает особое место в моей душе»
1вчера, 12:15
Ромашина считает, что спортсменов нужно привлечь к дипломатии: «Мы должны быть теми людьми, кто должен вовлекаться в международные процессы»
20вчера, 08:04
Украинские пловцы отказались от совместного фото с белорусом Боким на пьедестале Паралимпиады
23 сентября, 08:30
🥇🥈🥉 Паралимпийские игры-2024. Российские спортсмены завоевали два золота, четыре серебра и бронзу
32 сентября, 18:56
Путин об участии трансгендеров в соревнованиях: «Это вообще несправедливо, чушь, бред. Они убивают напрочь женский спорт»
1322 сентября, 08:14
16-кратная чемпионка Паралимпиад Джессика Лонг о своей семье из России: «Поддерживаю контакты по соцсетям, что очень приятно»
1 сентября, 20:11
🥇🥈🥉 Паралимпийские игры-2024. Россияне взяли 5 медалей – в плавании и легкой атлетике
21 сентября, 20:10
«О нас помнят, но боятся признаться». На юниорском ЧМ появился баннер с Ромашиной – российские синхронистки не участвуют в турнире
1 сентября, 18:41Фото
Генпродюсер «Матч ТВ» об отказе показывать Олимпиаду: «Мы убедились, что это правильное решение. ОИ интересны зрителю в части противостояния «наших» и «ненаших»
1051 сентября, 15:00
Олимпийский чемпион по плаванию Робертас Жулпа скончался в возрасте 64 лет
531 августа, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Италия уступила США, Испания победила Грецию и другие результаты
31 июля, 19:32
Олимпиада-2024. Водное поло. Австралия победила Сербию, Черногория уступила Греции, Испания обыграла Венгрию, другие результаты
130 июля, 20:54
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Франция одолела Италию, США уступили Испании, Венгрия обыграла Канаду, другие результаты
129 июля, 19:25
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия обыграла Францию, Греция победила Румынию, другие результаты
28 июля, 20:11
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). США обыграли Грецию, Испания победила Францию и другие результаты
27 июля, 20:49
Елена Вайцеховская: «История о допуске российских атлетов к Играм-2024 начинает все больше походить на историю о тотальном лицемерии»
719 июля, 19:34
Ахмадиев об участии Ефимовой в олимпийском отборе: «Квота от МОК на водные виды спорта уменьшилась. Предпочтение могут отдать другим странам»
23 июня, 20:34