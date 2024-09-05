Ротенберг посадил на скамейку Толчинского, Андронова и Григоренко в матче с «Металлургом». Форварды СКА не выходили на лед с 3-го периода
Роман Ротенберг снял несколько игроков СКА с матча против «Металлурга»
Петербургская команда проиграла «Металлургу» (4:5 ОТ) в первом матче сезона Фонбет чемпионата КХЛ.
Начиная с третьего периода форварды четвертого звена СКА Сергей Толчинский, Сергей Андронов и Михаил Григоренко перестали появляться на льду.
Также с третьего периода не играли защитник Сергей Сапего и форвард Павел Дедунов.
Андронов в результате сыграл 8 минут и 40 секунд (6 из 12 на вбрасываниях), Толчинский провел на льду 9 минут и 51 секунду (2 броска), у Григоренко 11 минут и 6 секунд на льду (1 бросок).
Добавим, что Андронов и Григоренко перешли в СКА перед этим сезоном.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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