Ротенберг посадил на скамейку Толчинского, Андронова и Григоренко в матче с «Металлургом». Форварды СКА не выходили на лед с 3-го периода

Роман Ротенберг снял несколько игроков СКА с матча против «Металлурга»

Петербургская команда проиграла «Металлургу » (4:5 ОТ) в первом матче сезона Фонбет чемпионата КХЛ .

Начиная с третьего периода форварды четвертого звена СКА Сергей Толчинский, Сергей Андронов и Михаил Григоренко перестали появляться на льду.

Также с третьего периода не играли защитник Сергей Сапего и форвард Павел Дедунов .

Андронов в результате сыграл 8 минут и 40 секунд (6 из 12 на вбрасываниях), Толчинский провел на льду 9 минут и 51 секунду (2 броска), у Григоренко 11 минут и 6 секунд на льду (1 бросок).

Добавим, что Андронов и Григоренко перешли в СКА перед этим сезоном.