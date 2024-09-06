Криштиану Роналду: «Победа Португалии на Евро равносильна победе на ЧМ. Меня мотивирует удовольствие от футбола, а не трофеи. Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2016 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Лига наций УЕФА Футбол

Криштиану Роналду заявил, что его мотивирует удовольствие от футбола, а не трофеи.

«Победа Португалии на чемпионате Европы [в 2016 году] равносильна победе на чемпионате мира.

Я уже выиграл два трофея для Португалии, которые действительно хотел выиграть. Меня это не мотивирует.

Я мотивирован, потому что я получаю удовольствие от футбола, и рекорды приходят сами собой. Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной», – сказал нападающий сборной Португалии после победы над Хорватией в Лиге наций (2:0). 

Криштиану Роналду: «Только я знаю, как это тяжело – работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Уникальное достижение. Я знал, что сделаю это»

70 комментариев
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Конечно 0+0 в плей-офф Чм равносильно лучшему футболисту в истории футбола, а если ещё финал евро выиграл прыгая на бровке, то это равносильно лучшему во всей галактике !!!!
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Можно тешить себя этим конечно, но сам то Рон знает, что это не так)
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Что он вообще несёт? Как же у него подгорает, раз уподобляется к такой откровенной лаже. У него действительно произошёл надлом психики, это было очевидно, когда она ревя уходила в раздевалку после матча с Морокко. Все эти истерики после проигранных финалов в пустыне и незабитого пенальти прямо во время матча, это результат того надлома. Этот замыкальщик нарисовал себе мани-мирок, в котором он поднимает кубок ЧМ и красиво почивает на лаврах до конца жизни, но Марокканцы оборвали ей всю малину🙁😂😂
+14
-2
+12
Ответ Виктор Победов
Можно тешить себя этим конечно, но сам то Рон знает, что это не так)
Конечно знает и не говорил бы так, если бы не 18.12.2022 и победа Лео.
Все его интервью до ЧМ в Катаре об одном - ЧМ величайший турнир, самый сложный и самая большая мечта.
Но на его беду ЧМ взял Лео.
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Через пару лет, второе место в Саудовской Аравии круче Копы!
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в этом практически товарищеском турнире сборная Португалии могла бы наиграть состав и других напов попробовать,но нет Рон крепко держит всех за яйца* рекорды его ищут* Напыщеный индюк
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Нет.
+9
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ЧМ Месси его конечно прибил психически)
Теперь роналду пытается создавать свое счастье, как будто мы не можем найти его недавние интервью, где он говорит что ЧМ это главная мечта и самая большая вершина. Правда это все было до победы Лео, теперь роналду пытается выживать)
Не знал что он хотел выиграть лигу наций и войти в историю как Загоракис)))
Как то жаль этого человека.
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Кто о чем, а фрукт всё о наболевшем)))
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Твой кумир сам тут навалил закоплексованного кринжа, прировняв победу на Евро к победе на ЧМ, так как у его антогониста такой кубок есть , а у него нет ....,да еще и закончив свой бред классическим самоповтором на уровне подросткового цитатника .
Хрупкость эго Криштиану уступает только хрупкости эго его фан-базы
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Меня больше это поражает, хотя уже вроде дефолт для него, но все же: "Я уже выиграл два трофея для Португалии". То есть типу вообще пофиг, что финал без него там выиграли, футбол это командная игра и т.д. Я ВЫИГРАЛ. ДЛЯ ВАС. Мда. Надеюсь там просто предлог в переводе неправильный, иначе это фейспалм конечно
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Ответ Митрандир цвета хаки
Что он вообще несёт? Как же у него подгорает, раз уподобляется к такой откровенной лаже. У него действительно произошёл надлом психики, это было очевидно, когда она ревя уходила в раздевалку после матча с Морокко. Все эти истерики после проигранных финалов в пустыне и незабитого пенальти прямо во время матча, это результат того надлома. Этот замыкальщик нарисовал себе мани-мирок, в котором он поднимает кубок ЧМ и красиво почивает на лаврах до конца жизни, но Марокканцы оборвали ей всю малину🙁😂😂
Надлом психики у него произошёл 18.12.2022.
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Ответ заблокированному пользователю
Победитель ЧМ Мбаппе: Евро сильнее ЧМ
Мбаппе прям последняя инстанция)))
Роналду:
ЧМ - величайший турнир и самая большая мечта ( ноябрь 2022 )
Я хочу поставить Месси шах и мат выиграв главный турнир в истории ЧМ.( пресс конференция сборной накануне ЧМ)
Я хотел Португалию поставить на самое высокое место в истории, но не сложилось.( пост роналду в инстаграм от 11.12.2022 после вылета от Марокко)
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Начал говорить, как его фанаты. Жалко выглядит
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Ответ Caterina
Кто о чем, а фрукт всё о наболевшем)))
Видно как его прибил морально триумф Лео.

Кстати, кто нибудь слышал как игроки Греции или Дании говорили что их евро равно ЧМ?😆
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Ответ neoline099
Меня больше это поражает, хотя уже вроде дефолт для него, но все же: "Я уже выиграл два трофея для Португалии". То есть типу вообще пофиг, что финал без него там выиграли, футбол это командная игра и т.д. Я ВЫИГРАЛ. ДЛЯ ВАС. Мда. Надеюсь там просто предлог в переводе неправильный, иначе это фейспалм конечно
Да и трофеи ему больше не нужны, он уже выиграл все что хотел)
такой поток кринжатины, что остаётся лишь слабая надежда на кривой перевод))
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Ответ Александр Александров_1116356972
Конечно 0+0 в плей-офф Чм равносильно лучшему футболисту в истории футбола, а если ещё финал евро выиграл прыгая на бровке, то это равносильно лучшему во всей галактике !!!!
и титул товарищеской Лиги Наций
+4
-1
+3
Пхахаххахаха
Смешно!
Хорошая попытка но нет!
+10
-7
+3
Я Я Я Я Я Я. собственно после недавних вьюх с его ютуб канала, с этим поехавшим с раздутым ЧСВ всё стало понятно
+4
-1
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Потом окажется, что это кубку чм грустно, что его не подержал Криштиану, а не наоборот
+3
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+3
Победа в чемпионате России равносильна победе в ЛЧ (с) Семак
+3
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+2
Ну понятно он пытается зайти с той стороны, что Португалия никогда ничего не выигрывала.
Но сейчас состав у Португалии объективно один из сильнейших и самых дорогих в мире, но результатов нет.

Да и ЧЕ16 был один из самых странных в истории. Португалия мучалась от первого матча до последнего. Понятия не имею, как они выиграли тогда.
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"Победа Португалии на чемпионате Европы равносильна победе на чемпионате мира"

"Я уже выиграл два трофея"

"Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной"

Ну согласитесь, скучно же будет без этого генератора кринжа)
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Ответ Dexter Morgan
Он уже давно всё выиграл. И забил больше всех. В том числе и за сборную.
Всё ли??))
А ЧМ он очень хотел выиграть, о чем распинался в интервью как раз перед ЧМ-2022.
Так что вы с Роналду лицемерите просто образцово))
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Ответ umnik3
Комментарий удален модератором
Уже устами персофанов говорит ЧЕ=ЧМ 😂
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Ответ заблокированному пользователю
кроме аудитории похвастаться нечем. ведь уровень футбола в клубах всегда выше чем в сборных
Так в том и величие игрока привести на вершину истории команду, не напичканую игроками по 100 миллионов на каждой позиции.
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Ответ заблокированному пользователю
ну тогда Варди > месси
Загоракис > роналду.
Тот вообще Грецию к триумфу привёл.
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Не равносильна и никогда не будет

Престижнее копы? Безусловно , но не более
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Ответ Dexter Morgan
Только у тебя. И у других фанатов Месси. До этого вам плевать было на ЧМ.
Никогда такого не было.
Все, ты в том числе, понимали и знают по сей день что ЧМ - вершина спорта. Самый главный турнир в истории. Мне бы было больно если бы Месси проиграл, для меня он остался бы лучшим, но для истории нет. Месси тыкали бы Марадоной и Пеле.
Мы бы защищали Месси, но к сожалению понимали что вершина не взята.

18.12.2022 для нас, для миллиардов фанатов на планете был тем, что не описать. Я умирал во время финала, буквально)
Я не мог поверить своему счастью, как фаната, что мечта осуществилась.
Безумие творилось по всему миру, люди ликовали.
Месси стал - абсолютным и недосягаемым.
Теперь он за одним столом с Пеле и Марадоной.
И после них пропасть.
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Если он после каждого гола будет такие пафосные интервью давать, стэтхему стоит озаботиться!
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