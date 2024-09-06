Криштиану Роналду: «Победа Португалии на Евро равносильна победе на ЧМ. Меня мотивирует удовольствие от футбола, а не трофеи. Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной»

Криштиану Роналду заявил, что его мотивирует удовольствие от футбола, а не трофеи.

«Победа Португалии на чемпионате Европы [в 2016 году] равносильна победе на чемпионате мира.

Я уже выиграл два трофея для Португалии, которые действительно хотел выиграть. Меня это не мотивирует.

Я мотивирован, потому что я получаю удовольствие от футбола, и рекорды приходят сами собой. Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной», – сказал нападающий сборной Португалии после победы над Хорватией в наций (2:0).

Криштиану Роналду: «Только я знаю, как это тяжело – работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Уникальное достижение. Я знал, что сделаю это»