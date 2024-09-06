Криштиану Роналду: «Победа Португалии на Евро равносильна победе на ЧМ. Меня мотивирует удовольствие от футбола, а не трофеи. Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной»
Криштиану Роналду заявил, что его мотивирует удовольствие от футбола, а не трофеи.
«Победа Португалии на чемпионате Европы [в 2016 году] равносильна победе на чемпионате мира.
Я уже выиграл два трофея для Португалии, которые действительно хотел выиграть. Меня это не мотивирует.
Я мотивирован, потому что я получаю удовольствие от футбола, и рекорды приходят сами собой. Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной», – сказал нападающий сборной Португалии после победы над Хорватией в Лиге наций (2:0).
Криштиану Роналду: «Только я знаю, как это тяжело – работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Уникальное достижение. Я знал, что сделаю это»
Все его интервью до ЧМ в Катаре об одном - ЧМ величайший турнир, самый сложный и самая большая мечта.
Но на его беду ЧМ взял Лео.
Теперь роналду пытается создавать свое счастье, как будто мы не можем найти его недавние интервью, где он говорит что ЧМ это главная мечта и самая большая вершина. Правда это все было до победы Лео, теперь роналду пытается выживать)
Не знал что он хотел выиграть лигу наций и войти в историю как Загоракис)))
Как то жаль этого человека.
Хрупкость эго Криштиану уступает только хрупкости эго его фан-базы
Роналду:
ЧМ - величайший турнир и самая большая мечта ( ноябрь 2022 )
Я хочу поставить Месси шах и мат выиграв главный турнир в истории ЧМ.( пресс конференция сборной накануне ЧМ)
Я хотел Португалию поставить на самое высокое место в истории, но не сложилось.( пост роналду в инстаграм от 11.12.2022 после вылета от Марокко)
Кстати, кто нибудь слышал как игроки Греции или Дании говорили что их евро равно ЧМ?😆
такой поток кринжатины, что остаётся лишь слабая надежда на кривой перевод))
Смешно!
Хорошая попытка но нет!
Но сейчас состав у Португалии объективно один из сильнейших и самых дорогих в мире, но результатов нет.
Да и ЧЕ16 был один из самых странных в истории. Португалия мучалась от первого матча до последнего. Понятия не имею, как они выиграли тогда.
"Я уже выиграл два трофея"
"Я не гонюсь за рекордами – они гонятся за мной"
Ну согласитесь, скучно же будет без этого генератора кринжа)
А ЧМ он очень хотел выиграть, о чем распинался в интервью как раз перед ЧМ-2022.
Так что вы с Роналду лицемерите просто образцово))
Тот вообще Грецию к триумфу привёл.
Престижнее копы? Безусловно , но не более
Все, ты в том числе, понимали и знают по сей день что ЧМ - вершина спорта. Самый главный турнир в истории. Мне бы было больно если бы Месси проиграл, для меня он остался бы лучшим, но для истории нет. Месси тыкали бы Марадоной и Пеле.
Мы бы защищали Месси, но к сожалению понимали что вершина не взята.
18.12.2022 для нас, для миллиардов фанатов на планете был тем, что не описать. Я умирал во время финала, буквально)
Я не мог поверить своему счастью, как фаната, что мечта осуществилась.
Безумие творилось по всему миру, люди ликовали.
Месси стал - абсолютным и недосягаемым.
Теперь он за одним столом с Пеле и Марадоной.
И после них пропасть.