Александр Мостовой: «Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Мы унижаем себя такими играми. Подумал, что включил какую-то хронику – какой год играет, семидесятый?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой высказался о победе сборной России над командой Вьетнама.

Команда Валерия Карпина выиграла товарищеский матч со счетом 3:0.

«Ну какая нам Азия?! Забудьте уже про нее. Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Это унижение. Мы унижаем себя такими вот играми. Ясно, что нам надо играть, иначе с нами никто не будет играть. Но для футбола лучше сыграть между собой. Так было бы даже полезнее. Правильно, что многие не смотрели футбол.

Я смотрел одним глазом. В первом тайме подумал, что включил какую-то хронику. Какой год? Семидесятый, что ли, играет? Ни рывков, ничего не было. Это вообще ужасно. Люди ходят пешком. На футбол это не похоже. Поле здесь ни при чем, хоть трава есть, елки-палки!» – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Россия разгромила Вьетнам. Четвертая победа подряд, разница 19:0!

20 комментариев
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Да заткнись уже!
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Вторым глазом любовался в зеркале собой
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Александр вы себя уже унизили многократно! Начиная с сальных патлов и до то что постоянно льётся из вас. И с каждым разом всё 🤮
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Ответ kurasava
А чему радоваться то? Ростовской школе футбола ? Школе ниже среднего ? Сегодня он говорит правильно и кучерявого мангуста надо убирать из сборной. Ошибка была сразу как его поставили, не он ни Чех не должны быть у руля команды. Тут без дел и не обойтись
В чем предъява то?)
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Ответ Roman Araslanov
«А вот был бы я тренером сборной, это были бы совсем другие игры» - проговаривал про себя Мостовой
С Гранадой бы играли
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У этого как всегда одна желчь и недовольство.
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Какой же ты токсик, Санечка
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«А вот был бы я тренером сборной, это были бы совсем другие игры» - проговаривал про себя Мостовой
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потом играть с папуасами, отрезают голову судье и играют, кто выиграет, та команда доедает судью
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Всем давно понятно,что за не именеем гербовой, пишут на простой
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саш, ну ты давно дурак... всё понятно, угомонись
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То есть, играет условная Германия с карликовыми государствами, что нормально. И какой-нибудь Басти Ш. :
«Где футбол, а где Сан-Марино и Лихтенштейн? Мы унижаем себя такими играми. Подумал, что включил какую-то хронику – какой год играет, семидесятый?»

А что он может предложить лучше? Сборную Испании для спарринга? Это высокомерие и чувство превосходства в сложившихся реалиях выглядит, как брюзжание старого алкоголика у магазина.
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