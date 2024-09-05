Александр Мостовой: «Где футбол, а где Вьетнам и Таиланд? Мы унижаем себя такими играми. Подумал, что включил какую-то хронику – какой год играет, семидесятый?»

Александр Мостовой высказался о победе сборной России над командой Вьетнама.

Команда Валерия Карпина выиграла товарищеский матч со счетом 3:0.

«Ну какая нам Азия?! Забудьте уже про нее. Где футбол, а где Вьетнам и ? Это унижение. Мы унижаем себя такими вот играми. Ясно, что нам надо играть, иначе с нами никто не будет играть. Но для футбола лучше сыграть между собой. Так было бы даже полезнее. Правильно, что многие не смотрели футбол.

Я смотрел одним глазом. В первом тайме подумал, что включил какую-то хронику. Какой год? Семидесятый, что ли, играет? Ни рывков, ничего не было. Это вообще ужасно. Люди ходят пешком. На футбол это не похоже. Поле здесь ни при чем, хоть трава есть, елки-палки!» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Россия разгромила Вьетнам. Четвертая победа подряд, разница 19:0!