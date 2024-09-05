Сборная России одержала 4 сухие победы подряд впервые с 2012 года

Теги премьер-лига Россия Фабио Капелло Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России всухую выиграла 4 матча подряд впервые с 2012 года.

Сегодня команда Валерия Карпина обыграла сборную Вьетнама со счетом 3:0. Ранее сборная России одержала победы над командами Беларуси (4:0), Сербии (4:0) и Кубы (8:0).

В последний раз такая серия у сборной России была в 2012 году – тогда команда под руководством Фабио Капелло победила Северную Ирландию (2:0), Израиль (4:0), Португалию (1:0) и Азербайджан (1:0) в отборе на ЧМ-2014.

Россия выиграла 4 матча подряд с общим счетом 19:0. Команда Карпина не проигрывает 7 матчей – с сентября 2023-го

23 комментария
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Таким темпами в десятку войдём)
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Молодцы парни , третий год без поражений , на рекорд идут :)
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И не такие вершины еще покорим.
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Качать Карпина!
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За влажность +1 к рейтингу
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Сухарь
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Беспрецедентно ….
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гойдаааааа, рвём всех😀
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Тайланд тоже скорее всего пройдем,значит будет пятая...💪
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с победой наши!!!
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Вьетнам, хоть в своих бутсах играл, или по типу Кубы, обули ?
Очень значимое достижение )
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раз сухие то с Дзюбой
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Как ушел Легенда 43 так и сборная на 0 стала часто играть…
Совпадение?
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Аналогофф нет...
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То ли еще будет!
Кто там следующий: Никарагуа, КНДР? Никого не боимся!
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Трепещите, жалкие Франции и Германии
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Легендарная серия!
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Не может быть! Как здорово всё-таки, такие "сильные" команды обыграны.
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