Сборная России одержала 4 сухие победы подряд впервые с 2012 года

Сборная России всухую выиграла 4 матча подряд впервые с 2012 года.

Сегодня команда обыграла сборную со счетом 3:0. Ранее сборная России одержала победы над командами Беларуси (4:0), Сербии (4:0) и Кубы (8:0).

В последний раз такая серия у сборной России была в 2012 году – тогда команда под руководством победила Северную Ирландию (2:0), Израиль (4:0), Португалию (1:0) и Азербайджан (1:0) в отборе на ЧМ-2014.

Россия выиграла 4 матча подряд с общим счетом 19:0. Команда Карпина не проигрывает 7 матчей – с сентября 2023-го