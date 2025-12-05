Коллина о ВАР при оценке угловых: «Главный критерий — отсутствие задержек. Никто не хочет дополнительных остановок игры»

Коллина: главное при оценке угловых с ВАР – отсутствие задержек.

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина высказался о возможной проверке ВАР эпизодов, связанных с назначением угловых.

«Главный критерий — отсутствие задержек. При угловых возникает естественная задержка: после его назначения обычно приходится ждать, пока прибегут два центральных защитника. Как правило, требуется 10–15 секунд, чтобы подготовить группу атаки [к подаче].

За эти 10–15 секунд, если угловой назначен неверно… У всех есть доказательство того, что начало эпизода было неверным, и мне трудно понять, есть ли у них возможность увидеть [что решение было неправильным]. Почему мы должны прятать голову в песок и надеяться, что ничего не произойдет при розыгрыше углового?

Таково мое мнение, а я смотрю матчи важных турниров в надежде, что результат будет зависеть от действий игроков на поле. Если бы мне удалось избежать подобных обстоятельств, я был бы счастлив. Но главное — никаких задержек. Никто не хочет дополнительных остановок игры», – сказал Коллина.