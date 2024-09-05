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Рудковская о платной открытой тренировке штаба Тутберидзе: «Удобно жить на всем готовом и за чужой счет заниматься благотворительностью»

Яна Рудковская высказалась о предстоящей открытой тренировке штаба Тутберидзе

9 сентября тренерский штаб Этери Тутберидзе проведет платную открытую тренировку, чтобы частично закрыть долг матери фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко». 

В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны Парсеговой.

Никулинский районный суд постановил удовлетворить исковые требования «Ангелов» и взыскать с ответчика – матери фигуристки Натальи Парсеговой – 1,9 млн рублей. 

«Гениальный ход придумали пиарщики ТимТутберидзе – и денежек срубить (шутка ли – в продаже 462 билета по 10 тыс. рублей! За одну тренировку получить почти 5 миллионов!), и своему спортсмену за счет своих фанатов публично помочь. Как говорится, 2 пишем, 3 в уме.

Да еще и очередной нестандартный PR-ход замутить! Ни один околоспортивный ресурс не устоит и афишу опубликует.

Хотя... что это я размечталась? Кто сказал, что весь долг Наталии Парсеговой будет покрыт за счет этих сборов? Какая часть от собранных денег пойдет на закрытие долга?... можно ли поподробнее?

И не надо писать «долг Арины» – Арина нам ничего не должна!

Вообще, конечно, удобно – жить на всем готовом и за чужой счет заниматься благотворительностью!

Каток, насколько нам известно, государственный (Ледовый дворец для ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70»). Поэтому, можем предположить, что ни за аренду, ни за электричество, ни за воду ТимТутберидзе не платит – это оплачивает государство. И зарплаты тренеров, наверняка, тоже оно. И с «абонементов», за которые родители платят в государственную школу, налоги платить не нужно!

Неужели из всех этих сэкономленных денег ТимТутберидзе не нашла возможность самостоятельно заплатить за теперь уже своего спортсмена, а лихо переложила это на наш добросердечный народ?

Присоединяюсь ко всеобщему флешмобу! Афишу публикую. Ссылку на помощь ТимТутберидзе даю. Скинемся всем миром!

И Этери Георгиевне денежек соберем, и “РедКассе” полмиллиона подкинем – все обратили внимание на сервисный сбор в 10%? Он же сверх 10 тыс за билет! Лихо, нам так не жить», – написала совладелица «Ангелов Плющенко» в телеграм-канале.

Академия Плющенко отсудила у 12-летней фигуристки (или ее мамы) 1,9 млн за уход – таков контракт

Новые детали суда Академии Плющенко и Парсеговых: бунт в переписке, контракт со спонсором в вотсапе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Яны Рудковской
logoсборная России
женское катание
logoЯна Рудковская
logoЭтери Тутберидзе
logoАкадемия Плющенко
деньги
Арина Парсегова
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