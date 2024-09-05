Холанд, Салах, Палмер, Сака, Райя и Амаду Онана претендуют на приз лучшему игроку АПЛ в августе

Теги Челси Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Дэнни Уэлбек Брайтон Брентфорд Мохамед Салах Давид Райя Эрлинг Холанд Бриан Мбемо Амаду Онана Букайо Сака Коул Палмер Футбол

АПЛ объявила претендентов на приз лучшему игроку месяца.

По итогам августа на приз номинированы 8 игроков.

Эрлинг ХоландМанчестер Сити») – 7 голов в 3 матчах;

Бриан МбемоБрентфорд») – 3 гола в 3 матчах;

Амаду Онана («Астон Вилла») – 2 гола в 3 матчах;

Коул Палмер («Челси») – гол и 3 ассиста в 2 матчах;

Давид Райя («Арсенал») – 2 сухих матча из 3, 9 сэйвов;

Букайо Сака («Арсенал») – гол и 3 ассиста в 3 матчах;

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2 гола и ассист в 2 матчах;

Дэнни Уэлбек («Брайтон») – 2 гола и ассист в 3 матчах.

Голосование болельщиков продлится до 9 сентября, также будет учитываться выбор экспертов. Победителя объявят на следующей неделе.

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22 комментария
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Холанд заберет, а остальные пусть претендуют дальше…
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Тут без вариантов
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7 голов в 3 матчах не контрится...
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Забавно другое: одних меряют по трем, а других по двум матчам изза того, что второй день третьего тура припал на первое число следующего месяца
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Ответ Кукушка Кукушка
Астон Вилла и Брайтон как минимум не хуже МЮ
Хуже. Я не сомневаюсь что МЮ будет выше и АВ и Брайтона в конце сезона даже несмотря на случайное поражение Брайтона в начале сезона.
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Ответ ното Noto
Забавно как бриты своих деревяшек пиарят. Диас имеет 3+1. Притом 2 забил МЮ, а у Арсенала сильных соперников не было, а Палмер на слабых набил стату, а против МС был 0. Сколько бы МЮ не критиковали, но МЮ сильный клуб и играть против него и тяжелее и престижнее чем против Брайтона или Вулверхэмптона
У Диаса 3+1, как и у Салаха 3+3, но проблема в том, что Ливерпуль играл с МЮ уже 1.09, а тут игрок августа.
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Ответ ното Noto
Забавно как бриты своих деревяшек пиарят. Диас имеет 3+1. Притом 2 забил МЮ, а у Арсенала сильных соперников не было, а Палмер на слабых набил стату, а против МС был 0. Сколько бы МЮ не критиковали, но МЮ сильный клуб и играть против него и тяжелее и престижнее чем против Брайтона или Вулверхэмптона
И ещё матч с МЮ был уже в сентябре)
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Салах чудо как хорош.Но тут, конечно, Холланд без вариантов
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Ответ doctorcaiman
У Диаса 3+1, как и у Салаха 3+3, но проблема в том, что Ливерпуль играл с МЮ уже 1.09, а тут игрок августа.
А ну ок. Об этом не подумал
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Там в номинации "тренер месяца" есть представитель мю
Он возьмет главный приз - "тренер года"
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Ответ neuner
почему нет игроков МЮ?
Там в номинации "тренер месяца" есть представитель мю
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Увидел фамилию Онана, посмотрел имя, успокоился)
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игрок - Холанд, тренер - Слот
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Ни один клуб не забил больше голов, чем Холанд. Куда там отдельным игрокам до норвежской машины
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Тут по моему вообще без вариантов.
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Ответ neuner
почему нет игроков МЮ?
За невероятное шоу против Ливерпуля?
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7 голов в 3 матчах. О чем тут вообще может быть разговор?
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Ответ neuner
почему нет игроков МЮ?
Потому что их ещё никто на поле видел!
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Ответ ното Noto
Забавно как бриты своих деревяшек пиарят. Диас имеет 3+1. Притом 2 забил МЮ, а у Арсенала сильных соперников не было, а Палмер на слабых набил стату, а против МС был 0. Сколько бы МЮ не критиковали, но МЮ сильный клуб и играть против него и тяжелее и престижнее чем против Брайтона или Вулверхэмптона
Астон Вилла и Брайтон как минимум не хуже МЮ
+1
-1
0
Забавно как бриты своих деревяшек пиарят. Диас имеет 3+1. Притом 2 забил МЮ, а у Арсенала сильных соперников не было, а Палмер на слабых набил стату, а против МС был 0.
Сколько бы МЮ не критиковали, но МЮ сильный клуб и играть против него и тяжелее и престижнее чем против Брайтона или Вулверхэмптона
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почему нет игроков МЮ?
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