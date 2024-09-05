Холанд, Салах, Палмер, Сака, Райя и Амаду Онана претендуют на приз лучшему игроку АПЛ в августе
АПЛ объявила претендентов на приз лучшему игроку месяца.
По итогам августа на приз номинированы 8 игроков.
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 7 голов в 3 матчах;
Бриан Мбемо («Брентфорд») – 3 гола в 3 матчах;
Амаду Онана («Астон Вилла») – 2 гола в 3 матчах;
Коул Палмер («Челси») – гол и 3 ассиста в 2 матчах;
Давид Райя («Арсенал») – 2 сухих матча из 3, 9 сэйвов;
Букайо Сака («Арсенал») – гол и 3 ассиста в 3 матчах;
Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2 гола и ассист в 2 матчах;
Дэнни Уэлбек («Брайтон») – 2 гола и ассист в 3 матчах.
Голосование болельщиков продлится до 9 сентября, также будет учитываться выбор экспертов. Победителя объявят на следующей неделе.
Сколько бы МЮ не критиковали, но МЮ сильный клуб и играть против него и тяжелее и престижнее чем против Брайтона или Вулверхэмптона