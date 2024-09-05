Ротенберг о поражении: «Первый бой новорожденной команды. «Металлург» уже провел один матч, СКА не хватало игрового тонуса»

Роман Ротенберг высказался после первого поражения СКА в сезоне КХЛ

Петербургская команда уступила «Металлургу » (4:5 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

«Хочу поблагодарить команду СКА за характер. Непростая игра для нас. Благодарю соперника, очень сильная команда, чемпионы.

Для нас игра складывалась непросто, пришлось на жилах вытаскивать, но я думаю, что матч всем понравился, такой хоккей нам нужен. Да, нам есть над чем работать. Мы должны улучшать многие детали.

Хочу поблагодарить наших молодых пацанов – Тимур Кол , Иван Демидов . Они – будущее нашего хоккея, здорово сыграли с чемпионом, держали удар.

Это был первый бой нашей новорожденной команды, у соперника уже была одна игра в сезоне. Понятно, что нам не хватало игрового тонуса.

У нас были стопроцентные голевые моменты в первом периоде, надо было их реализовывать, и была бы совсем другая игра.

В концовке Захар Бардаков не попал в пустые ворота, спишем это на отсутствие игрового тонуса. Дай Бог, было бы больше таких матчей с таким соперником.

Я считаю, должно быть шесть матчей в сезоне СКА с «Металлургом», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.