Роналду забил 131-й гол за сборную – он лучший по этому показателю. У Месси – 109

Криштиану Роналду укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров сборных.

Нападающий сборной Португалии забил гол в ворота команды Хорватии в первом туре группового этапа Лиги наций (2:0, второй тайм).

Это 131-й гол Роналду за национальную команду – португалец является рекордсменом по этому показателю. Вторую строчку занимает аргентинец Лионель Месси со 109 мячами.

Подробная статистика Криштиану – здесь.

Роналду забил 900-й гол в карьере