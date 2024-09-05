Роналду забил 131-й гол за сборную – он лучший по этому показателю. У Месси – 109
Криштиану Роналду укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров сборных.
Нападающий сборной Португалии забил гол в ворота команды Хорватии в первом туре группового этапа Лиги наций (2:0, второй тайм).
Это 131-й гол Роналду за национальную команду – португалец является рекордсменом по этому показателю. Вторую строчку занимает аргентинец Лионель Месси со 109 мячами.
Подробная статистика Криштиану – здесь.
Тебе заняться нечем?)
Вас фактами макают в унитаз , но вы продолжаете нести свой сектантский бред
Бредовее только то, что ЧМ затащил Ди Мария, не игравший весь плей-офф
То есть ты признаешь что ты балабол ? Либо ты не мужчина ))
Да я вам нечего крыть про 91 гол за год.
Кристинычу даже и не снилось такое… может только где нибудь в Португалии во дворе с детьми сможет за год
можете изучить сами
У Мбаппе 48 голов к 25 годам;
У Холланда 41 гол к 24 годам.
А вот в сборных да, он останется #1.
Только 9 июня 2012 года Лео Месси три гола Бразилии в одном матче отгрузил. Причём первый из трёх голов (обыграл на скорости трёх защитников) красивее и круче любого из голов Криша за всю его карьеру.
Учи матчасть, школьник.
А сборная, от которой Португалия вылетела в 2018 на ЧМ, серьезной не является? К тому же их состав сейчас еще сильнее, чем 6 лет назад