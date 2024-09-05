Роналду забил 131-й гол за сборную – он лучший по этому показателю. У Месси – 109

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Лига наций УЕФА Футбол

Криштиану Роналду укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров сборных.

Нападающий сборной Португалии забил гол в ворота команды Хорватии в первом туре группового этапа Лиги наций (2:0, второй тайм).

Это 131-й гол Роналду за национальную команду – португалец является рекордсменом по этому показателю. Вторую строчку занимает аргентинец Лионель Месси со 109 мячами.

Подробная статистика Криштиану – здесь.

Роналду забил 900-й гол в карьере

79 комментариев
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Ответ Человек1991
Если бы величайший Месси играл 20 лет в европейском отборе против карликовых непрофессиональных сборных, то у него было бы 200 голов. В Южноамериканском Отборе все сборные топ 50 мира, и за сборные всё равно по системе гол+пас Месси лучше, ему требуется 94 минуты на результативное действие, Роналду 102 мин .
Месси против единственной топ сборной в Южной Америки Бразилии - 0 голов и 0 ассистов за всю карьеру😁
+61
-23
+38
Ответ Роман
Роналду первый, Месси второй. Всё как и должно быть.
18.12.2022
+86
-48
+38
Роналду первый, Месси второй. Всё как и должно быть.
+87
-70
+17
Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
В финале в ворота Аргентины поставили два пенальти, ты этого не забыл?
+19
-8
+11
Ответ mancity111
Комментарий скрыт
Ахахах, хотя бы составы сравнить, где Аргентина сильнее? Но при этом у них отличная командная игра, позволившая им выиграть три турнира, а суперсостав Португалии далее 1/4 пройти не может
+13
-2
+11
Ответ Человек1991
Если бы величайший Месси играл 20 лет в европейском отборе против карликовых непрофессиональных сборных, то у него было бы 200 голов. В Южноамериканском Отборе все сборные топ 50 мира, и за сборные всё равно по системе гол+пас Месси лучше, ему требуется 94 минуты на результативное действие, Роналду 102 мин .
А если бы он ещё бы и в Англию заехал
+8
-1
+7
Ответ Омичёв
Величайший! И не кому-нибудь, а сборной Хорватии!
Сейчас фаны Месси приравняют хорватов к сборной Сан-Марино, подожди )))
+24
-17
+7
Ответ Dexter Morgan
Ты это сам придумал? Роналду за один хет-трик в ворота сборной Испании уничтожил Месси. Месси никогда так не играл. У Месси больше половины голов за сборную в товарняках.
Ваще то на спортсе статья подробная от этом была… поищи. Про голы топ 50 сборным это правда
+10
-4
+6
Ответ Омичёв
Величайший! И не кому-нибудь, а сборной Хорватии!
Что же он на Евро более слабым не забил? Зато сейчас его гол Хорватии - величайшее событие
+6
-1
+5
Ответ Mike Dyson
ну конечно, то ли дело такие монстры Канада и Боливия
Канада хорошая сборная что показала на последнем чемпионате мира
+4
0
+4
Ответ Человек1991
Кринжиану Пеналду из 830 голов , 155!!! голов с пенальти , 110 ! из них левейшие пенальти! 140 ! голов с офсайдов и с другими нарушениями правил, 60 голов после рикошетов и грубейших ошибок вратарей, более 400 голов с нескольких метров, большинство в пустые ворота после пасов. Более 1000 ! Симуляций в карьере, более 200 грязных специальных и исподтишка ударов и провокаций, более 1000 истерик и споров с судьями. 70 голов в пустынной медиалиге адекватные эксперты не считают, почти все голы дворовым клубам по 10-20 лимонов стоимостью, а стоимость Аль Насра 200 )) разница в 10-20 раз!)) ну и всё равно из этих 70 - 12 левейших пенальти, 8 голов офсайды и нарушения, 10 голов рикошеты и грубейшие ошибки вратарей, 30 голов с нескольких метров.)) Ну и за Португалию в отборах Герцог Люксембуржский положил Люксембургу 14 голов, из них 4 левейших пенальти, Лихтенштейну и Литве по 9 )) большинство голов сборным в рейтинге ниже топ 100)) и также большинство голов за клубы командам из второй десятки.))
Капец ты расписал🤣
Тебе заняться нечем?)
+2
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+2
Ответ Человек1991
Если бы величайший Месси играл 20 лет в европейском отборе против карликовых непрофессиональных сборных, то у него было бы 200 голов. В Южноамериканском Отборе все сборные топ 50 мира, и за сборные всё равно по системе гол+пас Месси лучше, ему требуется 94 минуты на результативное действие, Роналду 102 мин .
Посмотрите статистику Эстония,Гаити, Гватемала, Кюрасао, Никарагуа, Гондурас, Ямайка, Гонконг, АОЭ, Саудовская Аравия, Канада, Боливия вообще любимый соперник). (Половина этих сборных ниже Люксенбурга в рейтинге ФИФА) Это всего лишь статистика. Я не защищаю Роналду, но вы бы тоже не горячились, что все соперники Месси ТОП 50. Оба крутые, с характером, а дальше дело вкуса.
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+2
Ответ Dexter Morgan
Ну Месси действительно великий. Но всегда будет уступать Роналду.
Вам бестолочам фанатам фрукта все божья раса)))
Вас фактами макают в унитаз , но вы продолжаете нести свой сектантский бред
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Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
Лучший ассистент и бомбардир Копы-2021 - Месси, но тащил Лаутаро 🤦🏻‍♂️
Бредовее только то, что ЧМ затащил Ди Мария, не игравший весь плей-офф
+2
-1
+1
Ответ Угараю_с_вас
Чемпионат который проходит в два раза чаще и из топовых там играет только Бразилия… но с ЧМ спорит тяжело, но и это не самое главное )
Месси 8 кубков Америки Роналдо 7 участий в евро
То есть ты признаешь что ты балабол ? Либо ты не мужчина ))
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Ответ Габи Жезус
Да ладно голы, вот мессиглоры постоянно пишут что у Роналду 0 голов в плей-офф ЧМ, но: 1) до ЧМ 22 у Месси также было 0 голов и их это не беспокоило (я даже коммент насчет этого оставлял в соответствующей теме перед ЧМ https://www.sports.ru/football/blogs/3029010.html) 2) у Месси 0 голов и 0 ассистов в официальных матчах против Бразилии, хотя сыграли они где-то до 10 матчей По сути Бразилия это единственный соперник в Копа, поэтому это очень смешно
Ну только на сегодня Месси чемпион и два финала … а вам остается вспоминать когда у него 0 голов было …🤦🏼‍♂️ что за позор
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0
+1
Ответ Dexter Morgan
Что за бред?
Сектанты
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-3
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Ответ Dexter Morgan
Месси не нападающий? Кто это придумал. Он всю жизнь ОФ и ПрН. Даже в твоих футсимах. Сразу видно, что в футболе не разбираешься.
Ну и если нападающий … 8 золотых бутс … а это чаще всего заявка и на ЗМ автоматом.

Да я вам нечего крыть про 91 гол за год.

Кристинычу даже и не снилось такое… может только где нибудь в Португалии во дворе с детьми сможет за год
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Ответ egorkonstantinov96@gmail.com
Хет-трик был
Это был Товарняк, а в отборе или турнире 0
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Ответ Человек1991
Если бы величайший Месси играл 20 лет в европейском отборе против карликовых непрофессиональных сборных, то у него было бы 200 голов. В Южноамериканском Отборе все сборные топ 50 мира, и за сборные всё равно по системе гол+пас Месси лучше, ему требуется 94 минуты на результативное действие, Роналду 102 мин .
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_матчей_Лионеля_Месси_за_сборную_Аргентины
можете изучить сами
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Ответ Человек1991
Если бы величайший Месси играл 20 лет в европейском отборе против карликовых непрофессиональных сборных, то у него было бы 200 голов. В Южноамериканском Отборе все сборные топ 50 мира, и за сборные всё равно по системе гол+пас Месси лучше, ему требуется 94 минуты на результативное действие, Роналду 102 мин .
Вы за правду минус мне влепили? я всего лишь статистику привел
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Ответ dojdina
а можно ещё количество матчей уточнять в новости? ребят ну вам же не трудно посмотреть
У Роналду на 30 матчей больше. 215 и 185 у Месси .
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Ответ Любезный Коссутий
Месси, при всем желании, уже не догонит его, даже не смотря на то, что моложе на 2.5 года. в последнее время он все больше травмируется, а 40-летний Роналду не ломается вообще. можно констатировать, что Кришти останется лучшим бомбардиром в истории сборный, как и в истории ЛЧ.
В ЛЧ его обгонят, вполне по силам:
У Мбаппе 48 голов к 25 годам;
У Холланда 41 гол к 24 годам.
А вот в сборных да, он останется #1.
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Ответ Габи Жезус
Месси против единственной топ сборной в Южной Америки Бразилии - 0 голов и 0 ассистов за всю карьеру😁
Хет-трик был
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Ответ bel01
Что за бред. Только 9 июня 2012 года Лео Месси три гола Бразилии в одном матче отгрузил. Причём первый из трёх голов (обыграл на скорости трёх защитников) красивее и круче любого из голов Криша за всю его карьеру. Учи матчасть, школьник.
Комментарий удален модератором
Ответ Габи Жезус
Месси против единственной топ сборной в Южной Америки Бразилии - 0 голов и 0 ассистов за всю карьеру😁
Что за бред.
Только 9 июня 2012 года Лео Месси три гола Бразилии в одном матче отгрузил. Причём первый из трёх голов (обыграл на скорости трёх защитников) красивее и круче любого из голов Криша за всю его карьеру.
Учи матчасть, школьник.
+8
-8
0
Ответ Габи Жезус
Да ладно голы, вот мессиглоры постоянно пишут что у Роналду 0 голов в плей-офф ЧМ, но: 1) до ЧМ 22 у Месси также было 0 голов и их это не беспокоило (я даже коммент насчет этого оставлял в соответствующей теме перед ЧМ https://www.sports.ru/football/blogs/3029010.html) 2) у Месси 0 голов и 0 ассистов в официальных матчах против Бразилии, хотя сыграли они где-то до 10 матчей По сути Бразилия это единственный соперник в Копа, поэтому это очень смешно
«Бразилия - единственный соперник в Копа»
А сборная, от которой Португалия вылетела в 2018 на ЧМ, серьезной не является? К тому же их состав сейчас еще сильнее, чем 6 лет назад
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Ответ Юрий Кечко
Месси 8 кубков Америки Роналдо 7 участий в евро То есть ты признаешь что ты балабол ? Либо ты не мужчина ))
Поправлю: у каждого на один турнир меньше: 7 Копа Америка у Месси и 6 Евро у Роналду
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Ответ Юрий Кечко
Месси 8 кубков Америки Роналдо 7 участий в евро То есть ты признаешь что ты балабол ? Либо ты не мужчина ))
Еще ты меня на мужика будешь проверять🤣🤣🤣 смешно) не думал что такая маленькая разница, спасибо 🙏 признаю )
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Ответ egorkonstantinov96@gmail.com
В финале в ворота Аргентины поставили два пенальти, ты этого не забыл?
Тактично не упомянул, это же основа дельфинария)
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