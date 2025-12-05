Борис Игнатьев о Семине: «В 78 он в шикарной форме. Мог бы работать в любой команде»

Борис Игнатьев: Семин в 78 в шикарной форме, мог бы работать в любой команде.

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что Юрий Семин мог бы возобновить тренерскую карьеру.

«Уверен, он и сегодня, в 78, мог бы работать в любой команде. Знали бы вы, как следит за собой! Теннис, плавание, тренажерный зал, ходьба... Семин в шикарной форме. И это не генетика или божье провидение. А дисциплина и требовательность к самому себе.

Он по-прежнему предан футболу, регулярно летает в Европу на матчи национального первенства и Лиги чемпионов. Любимые маршруты — Испания, Англия и Германия. С этим теперь непросто, из Москвы прямых рейсов нет, куча других сложностей. Но Семина они абсолютно не смущают.

Когда возвращается, звонит мне, делится впечатлениями. Его интересует не антураж, а содержание. Он знает всех-всех игроков, вникает в мельчайшие детали, на поле замечает то, на что далеко не каждый обратит внимание. Словом, продолжает развиваться как профессионал», – сказал Игнатьев.