10

Борис Игнатьев о Семине: «В 78 он в шикарной форме. Мог бы работать в любой команде»

Борис Игнатьев: Семин в 78 в шикарной форме, мог бы работать в любой команде.

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что Юрий Семин мог бы возобновить тренерскую карьеру.

«Уверен, он и сегодня, в 78, мог бы работать в любой команде. Знали бы вы, как следит за собой! Теннис, плавание, тренажерный зал, ходьба... Семин в шикарной форме. И это не генетика или божье провидение. А дисциплина и требовательность к самому себе.

Он по-прежнему предан футболу, регулярно летает в Европу на матчи национального первенства и Лиги чемпионов. Любимые маршруты — Испания, Англия и Германия. С этим теперь непросто, из Москвы прямых рейсов нет, куча других сложностей. Но Семина они абсолютно не смущают.

Когда возвращается, звонит мне, делится впечатлениями. Его интересует не антураж, а содержание. Он знает всех-всех игроков, вникает в мельчайшие детали, на поле замечает то, на что далеко не каждый обратит внимание. Словом, продолжает развиваться как профессионал», – сказал Игнатьев.

Кто выиграет ЧМ-2026?25243 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЮрий Семин
logoпремьер-лига Россия
Борис Игнатьев
logoСпорт-Экспресс
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семин об отношении Мостового к Мусаеву: «Я тоже в сравнении с Александром не особенно хорошо играл. Мурад – большая фигура в российском футболе»
4 декабря, 02:35
Семин о Гусеве: «Ничего криминального в его словах нет, за что извиняться – не понимаю. Будь «Динамо» в хорошем физическом состоянии, набрали бы больше очков, и Карпин остался бы»
3 декабря, 18:15
«Талалаев перебарщивает с эмоциями – такая же ситуация была со Станковичем. Нужно найти баланс, сделать выводы» Семин о тренере «Балтики»
2 декабря, 03:58
Главные новости
Пике о шансах «Барсы» на трофеи: «Они претендуют на все, играя в том же стиле, что в прошлом сезоне. В ЛЧ будет непросто – есть сильные «Арсенал» и «ПСЖ», «Реал» и «Бавария»
3 минуты назад
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
18 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
34 минуты назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
43 минуты назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
43 минуты назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
44 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
44 минуты назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
45 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
45 минут назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» уходит на перерыв лидером РПЛ в 3-м сезоне подряд
7 минут назад
«Реал» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
9 минут назад
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
17 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
17 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
17 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
19 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
23 минуты назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
23 минуты назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
33 минуты назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
48 минут назад