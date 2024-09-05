Россия выиграла 4 матча подряд с общим счетом 19:0. Команда Карпина не проигрывает 7 матчей – с сентября 2023-го

Сборная России выиграла 4 матча подряд с общим счетом 19:0.

Сегодня команда под руководством обыграла сборную со счетом 3:0. Ранее сборная России одержала победы над командами Беларуси (4:0), Сербии (4:0) и Кубы (8:0).

Серия России без поражений продлилась до 7 матчей – команда одержала 5 побед и сыграла вничью с Кенией и Катаром (1:1). Последний раз сборная проигрывала 11 сентября прошлого года – тогда уступили команде Египта U23 (0:1), играя молодежным составом.

В субботу, 7 сентября, Россия проведет товарищеский матч с командой Таиланда.