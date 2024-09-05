Россия выиграла 4 матча подряд с общим счетом 19:0. Команда Карпина не проигрывает 7 матчей – с сентября 2023-го

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России выиграла 4 матча подряд с общим счетом 19:0.

Сегодня команда под руководством Валерия Карпина обыграла сборную Вьетнама со счетом 3:0. Ранее сборная России одержала победы над командами Беларуси (4:0), Сербии (4:0) и Кубы (8:0).

Серия России без поражений продлилась до 7 матчей – команда одержала 5 побед и сыграла вничью с Кенией и Катаром (1:1). Последний раз сборная проигрывала 11 сентября прошлого года – тогда уступили команде Египта U23 (0:1), играя молодежным составом.

В субботу, 7 сентября, Россия проведет товарищеский матч с командой Таиланда.

Материалы по теме

73 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Остановите кто-нибудь эту машину)
+132
-1
+131
FIFA и UEFA вовремя слили этого монстра чтобы другие смогли побороться за трофеи
+95
-2
+93
Пошумели бы на ЧМ)
Валера создал настоящую красную машину💪🏻
+71
-11
+60
Что с лицом, хейтеры?
+48
-6
+42
Ответ Давид Agabekyan
Какой там рекорд у Италии? Мы идём за ним
Пропустить два ЧМ и между ними выиграть Евро 😁
+37
-1
+36
Все на никольскую!
+30
-2
+28
Тот момент, когда в фифе выбрал уровень новичок
+28
-1
+27
Какой там рекорд у Италии? Мы идём за ним
+22
-1
+21
Ну всё - если бы играли на Евро ,дошли бы до финала,не меньше!
+18
-1
+17
Поэтому нас не допускают. Боятся
+16
-1
+15
Ответ ten Hag
Пошумели бы на ЧМ) Валера создал настоящую красную машину💪🏻
Думаете, на следующий ЧМ попадут Тайланд, Вьетнам и Киргизия?)
+16
-3
+13
В финале с Тайландом легкой прогулки не будет
+15
-2
+13
Поздравляю всех тех, кто смотрел это; вы — интересные люди.
+11
-4
+7
Ответ Karpins
В финале с Тайландом легкой прогулки не будет
Да, будет тяжелая прогулка, с редкими рывками и бегом трусцой
+6
0
+6
Круто! Чемпионы мира! Почти)
+7
-1
+6
Ответ Roman Dementiev
Думаете, на следующий ЧМ попадут Тайланд, Вьетнам и Киргизия?)
Афганистан, ДНР и лнр
+7
-2
+5
Ответ Carasa
Все на никольскую!
шутки шутками ну так хочется под пивас с криветками какой нибудь топовый матч наших посмотреть ...поорать. побухать . поматерится🍻
+7
-2
+5
Ответ Maratik1982
шутки шутками ну так хочется под пивас с криветками какой нибудь топовый матч наших посмотреть ...поорать. побухать . поматерится🍻
Например, с Тайландом
+6
-1
+5
Эту машину не остановить!
+4
0
+4
проехали катком
+5
-1
+4
Ответ Барыга блинами
Остановите кто-нибудь эту машину)
"Красная машина"! Ух, берегись! 😄
+6
-2
+4
Держитесь Монголия и Камбоджа!!!!
+4
-1
+3
Доминаторы!
+3
0
+3
Величайшая сборная в истории! Срочно к гос.награде представить
+4
-2
+2
Отстановите эту машину без документов
+4
-2
+2
Записываем в рекорды уже или не побили?
+2
-1
+1
можно, конечно, ржать над всем этим, но совершенно очевидно, что такие матчи нафиг не сдались. Иллюзия международной активности тупая и беспощадная. Лучше реально междусобойчики играть, чем вот это все
+6
-5
+1
Ответ Karpins
На кого в финале вышли?
Шанг Цун
0
0
0
Ответ Юрий Кечко
В комментариях ирония в основном
Ну этот пост очевидно тоже с иронией написан, причём явной
0
0
0
Ответ serginn
Хотелось бы немного охладить эйфорию, царящую в каментах. Парни, результат безусловно шикарный, отличная серия, но строго говоря, не надо обольщаться. Да, до полуфинала ЧМ конечно дошли бы наверняка, но насчёт дальнейшего успеха я бы не был так уверен. Все таки там тоже серьезные соперники. Надо ещё парочку уверенных побед.
В комментариях ирония в основном
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий