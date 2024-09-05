Эмма Хейс: «Можно найти женщину-пилота, женщину-врача, женщину-банкира, но не женщину – тренера мужской команды. Надо задавать вопрос владельцам клубов»

Эмма Хейс высказалась о том, что женщины не тренируют мужские команды.

– Что нужно сделать, чтобы женщин начали назначать в мужские команды?

– Думаю, вам нужно звать больше владельцев клубов и задавать им этот вопрос. Именно у них нужно это спрашивать, я не отвечаю за такие вещи.

– Готовы ли владельцы клубов к такому?

– Конечно нет, иначе это бы уже происходило. Я миллион раз говорила: можно найти женщину-пилота, женщину-врача, женщину-адвоката, женщину-банкира, но женщину – тренера мужской команды вам не найти.

Это просто показывает, сколько работы еще впереди, – сказала главный тренер женской сборной США.