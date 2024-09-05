Эмма Хейс: «Можно найти женщину-пилота, женщину-врача, женщину-банкира, но не женщину – тренера мужской команды. Надо задавать вопрос владельцам клубов»
Эмма Хейс высказалась о том, что женщины не тренируют мужские команды.
– Что нужно сделать, чтобы женщин начали назначать в мужские команды?
– Думаю, вам нужно звать больше владельцев клубов и задавать им этот вопрос. Именно у них нужно это спрашивать, я не отвечаю за такие вещи.
– Готовы ли владельцы клубов к такому?
– Конечно нет, иначе это бы уже происходило. Я миллион раз говорила: можно найти женщину-пилота, женщину-врача, женщину-адвоката, женщину-банкира, но женщину – тренера мужской команды вам не найти.
Это просто показывает, сколько работы еще впереди, – сказала главный тренер женской сборной США.
"Ну, пи..ц!" Или "11 волков и заяц"
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.