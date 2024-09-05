Эмма Хейс: «Можно найти женщину-пилота, женщину-врача, женщину-банкира, но не женщину – тренера мужской команды. Надо задавать вопрос владельцам клубов»

Теги женский футбол сборная США жен дискриминация Эмма Хейс Футбол

Эмма Хейс высказалась о том, что женщины не тренируют мужские команды.

– Что нужно сделать, чтобы женщин начали назначать в мужские команды?

– Думаю, вам нужно звать больше владельцев клубов и задавать им этот вопрос. Именно у них нужно это спрашивать, я не отвечаю за такие вещи.

– Готовы ли владельцы клубов к такому?

– Конечно нет, иначе это бы уже происходило. Я миллион раз говорила: можно найти женщину-пилота, женщину-врача, женщину-адвоката, женщину-банкира, но женщину – тренера мужской команды вам не найти.

Это просто показывает, сколько работы еще впереди, – сказала главный тренер женской сборной США.

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22 комментария
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Даже женщину-мужчину найти можно
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Женщин-шахтеров тоже не много🤷🏼‍♂️
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Ложь, я видел в порнухе.
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Ответ Алекс 777
Ну и как она себе представляет работу женщины тренера в мужской раздевалке?
Один мой друг как-то раз случайно смотрел такое видео.
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женщина-пилот = пилотка?
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Ну и как она себе представляет работу женщины тренера в мужской раздевалке?
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А вот и неправда. В Германии, в третьей БЛ в ФК Ингольштадт 04 тренер - Сабрина Виттманн.
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Ответ Любезный Коссутий
потому что нет женщин - владелиц клубов? ведь даже в Теде Лассо, у владелицы клуба, тренером был мужчина. может, оттуда стоит начать?
А может, не стоит начинать-то?
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можно задать вопрос женщинам, которым это нужно еще меньше, чем владельцам клубов)))) опять главными врагами феминизма оказались здравый смысл и сами женщины
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Неужели среди владельцев клубов найдëтся желающий сделать себе и клубу харакири?
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Ответ Хызыр
Ложь, я видел в порнухе.
Там и супергерои есть
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потому что нет женщин - владелиц клубов? ведь даже в Теде Лассо, у владелицы клуба, тренером был мужчина. может, оттуда стоит начать?
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Давайте сами Эмми задайте вопрос владельцам,не нужно на других перекладывать ответственность!!!!
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Эротические фантазии какие-то.... Даже порнографические...
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Новый мультсериал можно будет запустить:
"Ну, пи..ц!" Или "11 волков и заяц"
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Чтобы чего-то добиться, всего то надо найти женщину-тренера, которая сможет научить, тренировать, мотивировать и завоевать авторитет у 25 половозрелых мужиков в возрасте от юных до бывалых, с разными характерами. Иначе зачем ей быть тренером в мужской команде?
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Боже какая она ....ура))))
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Там целый Мостовой еще не тренер, в очередь. И потом, как странно со стороны женщины будет звучать в раздевалке: «еще один гол пропустите и я сама вас вы**у!»
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И не женщину-игрока мужской команды, интересно, почему?
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Иди ка ты Эмма Хейс поплавать в бассейне у Рафы Мира.
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Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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И квадробера у руля ни одной команды не найти, только что об этом жалеть?!
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