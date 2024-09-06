Пегула впервые вышла в финал «Большого шлема»

Джессика Пегула обыграла Каролину Мухову в полуфинале US Open – 1:6, 6:4, 6:2. Во втором сете американка уступала 0:2 и 30:40 на подаче.

30-летняя Пегула впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Она 23-й раз выступает в основной сетке на таком уровне.

Американка вышла в финал на третьем турнире подряд – она взяла титул на тысячнике в Канаде и проиграла в финале тысячника в Цинциннати. Всего это будет 14-й финал в ее карьере (взяла шесть титулов).

За трофей Пегула поборется с Ариной Соболенко .