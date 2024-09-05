Глава РФС Дюков: «Интерес к российским турнирам растет, а к европейским – снижается. Нужно показывать игры в удобное для болельщиков время»

Александр Дюков отметил рост интереса болельщиков к внутренним турнирам.

«Мы видим рост интереса к российским соревнованиям, в то время как интерес к европейским клубным турнирам снижается. Это понятно, наши клубы сейчас не принимают участие в еврокубках.

заинтересован в том, чтобы интерес к футболу в целом рос. Если для наших болельщиков приоритет – просмотр наших матчей, то нужно показывать игры в удобное для них время», – сказал президент .