Глава РФС Дюков: «Интерес к российским турнирам растет, а к европейским – снижается. Нужно показывать игры в удобное для болельщиков время»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА телевидение РФС Александр Дюков Р-Спорт Лига конференций УЕФА Футбол

Александр Дюков отметил рост интереса болельщиков к внутренним турнирам.

«Мы видим рост интереса к российским соревнованиям, в то время как интерес к европейским клубным турнирам снижается. Это понятно, наши клубы сейчас не принимают участие в еврокубках.

УЕФА заинтересован в том, чтобы интерес к футболу в целом рос. Если для наших болельщиков приоритет – просмотр наших матчей, то нужно показывать игры в удобное для них время», – сказал президент РФС.

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46 комментариев
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Как он это видит?
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Удивительная черта наших чиновников, не только спортивных, говорить обо всём в склонении, которое якобы не подразумевает аргументов и доказательств. Мол, вот, если я сказал, что черное это белое, значит так и есть.

При этом вполне очевидно, что если господина Дюкова попросить привнести конкретную статистику (!), которая бы в явном виде (!) свидетельствовала о том, что интерес к соответствующим соревнованиям падает и растёт, тут же бы начались какие-то нелепые отмазки. Но так как никто у него этого не спросит и не уточнит, можно публично городить вообще всё что угодно.
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Ответ Bartez1986
Как он это видит?
По матч ТВ наш футбол есть, а еврокубков нет. Он думает что футбол смотрят только люди без интернета и без мозгов
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А доказательства возрастания этого интереса ?
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Капец, совсем нас за дураков держит? Или просто кукуха поехала? Хотя этих чудиков у власти послушаешь иногда: реально же в каком-то другом мире живут...
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Ответ Bartez1986
Как он это видит?
Он всё видит , зря ты так 🤣
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Удобно сейчас в 16.00 смотреть Вьетнам на работе)) Зазеркалье
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Ответ Доктор Щульц
А доказательства возрастания этого интереса ?
слова дюкова тебе уже не доказательство...может ты не веришь нашим чиновникам ???
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Ответ Петрович
Капец, совсем нас за дураков держит? Или просто кукуха поехала? Хотя этих чудиков у власти послушаешь иногда: реально же в каком-то другом мире живут...
правительство на другой планете живет, родной ©

бгг
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"... Да и вообще Запад загнивает и кроме гей-парадов и сатизма их уже ничего не интересует."

Добро пожаловать в параллельную вселенную российских чинуш.
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Дюков 🤡
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Альтернативная реальность Солнышки
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Сборная пусть с твоим зенитом играет или иностранцами РПЛ!
Зачем перелет этот???
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Ответ Stazzz
Удивительная черта наших чиновников, не только спортивных, говорить обо всём в склонении, которое якобы не подразумевает аргументов и доказательств. Мол, вот, если я сказал, что черное это белое, значит так и есть. При этом вполне очевидно, что если господина Дюкова попросить привнести конкретную статистику (!), которая бы в явном виде (!) свидетельствовала о том, что интерес к соответствующим соревнованиям падает и растёт, тут же бы начались какие-то нелепые отмазки. Но так как никто у него этого не спросит и не уточнит, можно публично городить вообще всё что угодно.
Легко, по госканалам просмотров медиафутбола было больше, чем просмотров олимпиады... но есть нюанс о котором можно умолчать
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завидую оптимизму Дюкова, но не очень верю, чивоуштам

вот может сборная Басконии к нам заглянет, как в 1937-м, тогда и проверим, что болельщику интереснее

бгг
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Ответ Hitgoe Himgob
По матч ТВ наш футбол есть, а еврокубков нет. Он думает что футбол смотрят только люди без интернета и без мозгов
ну они не верят в тырнет...ибо это какая-то западногейская выдумка...то ли дела православный тиливизор
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ну конечно интересен к ЛЧ упадет, когда его показывает платный ОККО, так ещё и нужен интернет))
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Да что ты, чёрт побери, такое несешь? (с)
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он не закусывает!
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Напоминает анекдот про мужа-маркетолога, которые садился на постель рядом с женой и полчаса рассказывал как ей будет хорошо предстоящие три минуты...
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Да-да-да трансляции РПЛ в таких странах как Англия, Франция, Испания, Италия, Германия всё это подтверждают!
Причём местные чемпионаты граждане этих стран смотрят меньше и реже, чем такие зарубы как НН - Акрон, или Оренбург - Химки
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Этот успешный зенитовский менеджер только что нашу сборную запулил на престижный турнир во Вьетнаме, имеет право немного приврать, эстонским и немецким болельщикам ZVeнита нравится!
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Сказал мутный приспобленец,сглотнув мутную каплю фюрера
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Ответ Stazzz
Удивительная черта наших чиновников, не только спортивных, говорить обо всём в склонении, которое якобы не подразумевает аргументов и доказательств. Мол, вот, если я сказал, что черное это белое, значит так и есть. При этом вполне очевидно, что если господина Дюкова попросить привнести конкретную статистику (!), которая бы в явном виде (!) свидетельствовала о том, что интерес к соответствующим соревнованиям падает и растёт, тут же бы начались какие-то нелепые отмазки. Но так как никто у него этого не спросит и не уточнит, можно публично городить вообще всё что угодно.
Доказательства требуют только предатели и русофобы, остальным просто верить 😂
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В России настало сказочное время сказочных д.....об.
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И много ли стран купили трансляций?
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Особенно не интересна богомерзкая ЛЧ, ведь есть путь регионов в кубке России
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Глазастый Дюков, видит невидимое
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С такими чиновниками от футбола в России футбола не будет никогда
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Он так любил правду, что иногда её сам выдумывал...
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