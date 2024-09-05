Глава РФС Дюков: «Интерес к российским турнирам растет, а к европейским – снижается. Нужно показывать игры в удобное для болельщиков время»
Александр Дюков отметил рост интереса болельщиков к внутренним турнирам.
«Мы видим рост интереса к российским соревнованиям, в то время как интерес к европейским клубным турнирам снижается. Это понятно, наши клубы сейчас не принимают участие в еврокубках.
УЕФА заинтересован в том, чтобы интерес к футболу в целом рос. Если для наших болельщиков приоритет – просмотр наших матчей, то нужно показывать игры в удобное для них время», – сказал президент РФС.
При этом вполне очевидно, что если господина Дюкова попросить привнести конкретную статистику (!), которая бы в явном виде (!) свидетельствовала о том, что интерес к соответствующим соревнованиям падает и растёт, тут же бы начались какие-то нелепые отмазки. Но так как никто у него этого не спросит и не уточнит, можно публично городить вообще всё что угодно.
бгг
Добро пожаловать в параллельную вселенную российских чинуш.
Зачем перелет этот???
вот может сборная Басконии к нам заглянет, как в 1937-м, тогда и проверим, что болельщику интереснее
бгг
Причём местные чемпионаты граждане этих стран смотрят меньше и реже, чем такие зарубы как НН - Акрон, или Оренбург - Химки